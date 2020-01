Kiviõli vallavanem ja koolijuhikandidaat jõudsid kokkuleppele

Anu Vau kaotas küll direktori konkursil häältega 2:6 Tarmo Valgepeale, kuid Valgepea loobus kolmapäeval ametist, viidates sellele, et koolipere on tema direktoriks saamise vastu. Algul loobus vallavalitsuse pakkumisest ka Anu Vau, kuid neljapäeval teatas ta kirjalikult, et on valmis vallandatud Heidi Uustalu asemel direktoriks saama.

Kiviõli 1. keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anu Vau töötab Kiviõli 1. keskkoolis 2008. aastast saati. Pärast Tartu Ülikooli lõpetamist töötas ta aastatel 2000-2008 Maidla põhikoolis. Ta on 1992. aastal lõpetanud Tõrva keskkooli (praegune gümnaasium).

Anu Vau sõnul kandideeris ta direktoriks, sest tahab, et Kiviõli 1. keskkooli kasvatataks ja õpetataks jätkuvalt heatahtlikke, asjalikke ja uudishimulikke kodanikke. "Ma tahan jätkata Heidiga koos loodut. Ma tahan aidata meeskonnal jõuda üheskoos püstitatud eesmärkideni. See meeskond, need minu kaasteelised said väga suureks kaalukeeleks. Tunnen, et selle meeskonnaga on võimalik vajaduse korral ka hiigelsuuri mägesid liigutada. Paljud sõnumid, telefonikõned, toetusavaldused lastevanematelt, kolleegidelt, sõpradelt – ka need aitasid otsuse tegemisele kaasa. Ma tean, et mul on, mida kogukonnale ja koolile pakkuda," sõnas Vau.

Kiviõli 1. keskkool jäi direktorita pärast seda, kui vallavalitsuse 5. detsembri istungil otsustati 15 aastat kooli juhtinud Heidi Uustalu vallandada. Eksdirektor on oma vallandamise vaidlustanud kohtus.