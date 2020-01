"Huvitaja": Eesti telemeditsiinilahendused pälvivad maailmas tähelepanu

Telemeditsiin aitab kiirabiarstidel kiiresti haiglas olevate kolleegidega nõu pidada ning anda saabuvast kiirabiautost pidevalt informatsiooni patsiendi seisundi kohta.

"Valveringis on 24/7 olemas selline tegelane nagu telemeditsiini arst, kes konsulteerib meie kiirabisid, konsulteerib ka meie väikesaartel olevaid esmaabibrigaade, ja on nõu ja jõuga abiks ka reanimobiilidele, kui on vaja infot ka teistel arstidel patsiendi kohta või tema vanade haiguslugude kohta," rääkis Põhja-Eesti regionaalhaigla arst Lilian Lääts Vikerraadio "Huvitajas".

Telemeditsiini on Eestis kasutatud juba 2011. aastast. Lahenduste tekkimine Eestisse sai alguse Kihnu tolleaegsest vallavanemast, kes ka oma saarele kiirabi toetust soovis. "Ta pöördus selle palvega, et kas saaks minu inimestele ka kiirabi tagada terviseameti poole. Esialgu mõeldigi välja väga lihtne lahendus, et Põhja-Eesti Regionaalhaigla reanimobiili osakonna arstid Skype'i teel konsulteerisid Kihnu inimesi, kes olid eelnevalt saanud spetsiaalse väljaõppe, kuidas elustada, kuidas teha protseduure, kuidas kasutada kiirabi varustust. Aga kuna nemad ei ole meedikud ja nad ei tohi ise seda otsust vastu võtta, selleks pidi neil arstlik tugi olema," selgitas Lääts. Peale Kihnu saart jõudis sarnane lahendus ka Ruhnu ning Vormsi saarteni ning aprillist alustatakse sarnase teenuse pakkumist ka Prangli saarel.

Telemeditsiini lahendused võimaldavad suhtlemist mitmeti, mitte vaid videosilla vahendusel. Näiteks on olemas seade, mille abil on kiirabiarstidel võimalik mõõta erinevaid patsiendi tervisenäitajaid. Seadme poolt mõõdetavad andmed jõuavad ka telemeditsiini arsti ekraani.

Eesti on rahvusvahelistel telemeditsiini konverentsidel pälvinud tähelepanu oma lihtsate lahendustega.

"Huvilisi on olnud Ukrainast, Jaapanist, Norrast, Saksamaalt ja igalt poolt, kust on käidud meie telemeditsiini süsteemi vaatamas," selgitas Lääts.

Telemeditsiini kasulikkust on näidanud ka uuringud. Hiljuti viidi Põhja-Eesti regionaalhaiglas läbi uuring telemeditsiini efektiivsuse teada saamiseks. "Valisime teemaks südamelihase infarkti ja võrdlesime aegu, kui kiiresti patsient, kel on äge südamelihase infarkt, jõuab haiglasse, kui kiiresti ta saab õiget ravi. Võrdlesime aegu kolm aastat enne telemeditsiini ja nüüd viimase kolme aasta jooksul. Tulemused olid nii head, et me olime isegi üllatunud," rääkis Lääts.

Tänu telemeditsiinile on vähenenud aeg kiirabi saabumise ja südamelihase operatsiooni vahel 44 protsenti, samuti on vähenenud surmade arv.