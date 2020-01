Moskvas ahistajast isa tapnud õed pääsesid mõrvasüüdistusest

Venemaal aastaid kestnud peksu ja seksuaalse ahistamise järel isa tapnud õdede advokaadid teatasid reedel, et prokuratuur loobus mõrvasüüdistusest, leides, et nad tegutsesid enesekaitseks.

Maria, Krestina ja Angelina Hatšaturjan tapsid oma isa Mihhaili 2018. aasta juulis oma Moskva kodus. Nad olid talunud aastaid peksu ja vägistamist ning isa ei lasknud neil koolis käia. Õed olid toona 17-, 18- ja 19-aastased.

Juhtum pälvis avalikkuse tähelepanu ja üksikasjade selgumine tõi kaasa meeleavaldused tüdrukute toetuseks.

Eelmise aasta detsembris teatas Venemaa juurdluskomitee, et soovitab esitada kahele vanemale õele, Krestinale ja Angelinale, süüdistuse mõrvas ja vandenõus.

Juurdluse käigus tehti kindlaks, et õed pussitasid isa noaga ja peksid teda haamriga, tekitades talle surmavaid vigastusi.

Juurdluskomitee viitas leevendavatele asjaoludele, kuid teatas, et kaks vanemat õde olid mõrva hetkel süüdivad, ning nõudis neile 20-aastast vanglakaristust. Noorem õde Maria tulnuks saata psühhiaatrilisele ravile.

Reedel teatas aga õdede advokaat, et prokuratuur otsustas kriminaalasja sulgeda.

See on Venemaa kodanikuühiskonna jaoks suur võit ning loob aktivistide sõnul pretsedendi, millest on abi ka teistel naistel.

"Kolme õe Hatšaturjani kriminaalasi suletakse," ütles advokaat Aleksei Paršin.

Prokurörid nõudsid juurdluskomiteelt mõrvasüüdistusest loobumist, lisas ta.

Paršini sõnul keeldus peaprokuröri asetäitja Viktor Grin süüdistust esitamast, sest uurijad ei võtnud arvesse isa süstemaatilist seksuaalvägivalda.

Peaprokuratuur ega juurdluskomitee ei ole veel teadet kinnitanud.