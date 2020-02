Orissaares tähistati legendaarse kergejõustikutreeneri Milvi Vissi juubelit

Milvi Viss pole mitte ainult treener, vaid ka ise edukas sportlane - tal on kodus kokku 18 Eesti meistrivõistluste medalit, neist neli kuldset. Ta on võistelnud Eesti koondises ligi 20 korral, ta on olnud treener ja spordipedagoog. Ja ka need tiitlid pole Milvi jaoks veel kõik. Tema suguvõsas on kolm põlvkonda andekaid sportlasi.

"Ma olen nüüd nagu kaotanud, ma vahepeal nagu juhtisin.Mul neid kuldmedaleid oli vähe, aga teisi medaleid oli. Aga mu tütre väimees, Kaur Kivistik saab ju kolm tükki korraga ja nad löövad mind nüüd ära!" rääkis Viss Aktuaalsele Kaamerale.

Oma tulise spordihinge pole ta pühendanud mitte ainult oma laste ja lastelastele, vaid pedagoogina andnud spordihindu paljudele saarlastele: "Mul on jube tähtis olnud, et Orissaare koolil hästi läheks. Ja oli see 10 olümpiastarti või keskkoolide karikavõistlused ja juhtus nii, et sattusime pildile ka ikka vahest."

"Ma võiks öelda, et seda ongi raske sõnadesse panna, kui tähtis Milvi Viss Eesti spordi, Eesti kergejõustiku, Saaremaa spordi jaoks on olnud. Panus ei ole ju tal ainult isiklik, vaid ta on suutnud spordi juurde tuua nii oma lapsed, lapselapsed ja ma usun, et tuuakse ka lapselapse-lapsed. Ja see kõik juba laieneb sellisesse hulka inimestesse, kellele spordiarmastust ja kergejõustikuarmastust on süstitud, et seda on raske hinnata," ütles Milvit õnnitlemas käinud Eesti kergejõustikuliidu president Erich Treigamägi.

Milvi tütar Virge Treiel ütleb, et ema ei suunanud sportima ei piitsa ega präänikuga: "Ma arvan, et geenid! Tema ema oli juba kehalise kasvatuse õpetaja. Kurja käsuga meid ei ole kunagi sporti tegema pandud!"