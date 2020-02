ILM: Uuel nädalal läheb külmemaks ja võib lund sadada

Pühapäeval on vihmane, sest Skandinaavia kohal tekib uus madalrõhkkond, mis liigub päeval Soome kohale. Selle soojas lõunaservas sajab vihma, kohati sekka ka lörtsi ning õhutemperatuur on ööpäevaringselt plussis. Õhutemperatuuri langust on oodata alles pühapäeva õhtupoolikul, kuna tsükloni tagalas pöördub õhuvool loodesse.

Hommikul on ilm pilves. Mitmel pool sajab vihma ning kohati püsib ka udu. Edelatuul veidi rahuneb ning sooja on siis kuni 6 C. Päeval on samuti taevas pilves. Paljudes kohtades sajab vihma, kohati ka lörtsi. Õhtul saartelt alates pilvisus aga hõreneb ja sadu lakkab. Puhub edelatuul 4-10, rannikualadel puhanguti kuni 15 m/s, pärast lõunat pöördub aga saartelt alates läände ja loodesse. Sooja on pühapäevaks oodata 2 kuni 6 kraadi.

Esmaspäeval külma õhumassi pealetung jätkub. Selle mõjul sajab vaid kohati vähest lund või lörtsi. Õhutemperatuur langeb järk-järgult üha madalamale ning õhtuks on termomeetri näit juba pea kõikjal miinuspoolel.

Uus nädal on juba natuke rohkem klassikalise talve moodi - aldavalt valitsevad miinuskraadid, taevas selgineb ning võib ka lund sadada. Üldiselt võib tulla kohati kerget lund, kuid kolmapäeval pilvisus tiheneb ning suureneb ka lumesaju võimalus.