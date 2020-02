Londoni politsei lasi maha arvatava terroristist pussitaja

"Relvastatud politseinikud tulistasid #Streathamis meest. Praegusel hetkel usutakse, et pussitatud on mitut inimest," kirjutas Twitteris Londoni politsei.

"Asjaolusid uuritakse; intsident on kuulutatud seotuks terrorismiga."

Londoni kiirabiteenistuse andmeil on sündmuspaika saadetud mitu kiirabibrigaadi.

Politsei teatas, et pussitaja suri tulistamises saadud vigastustesse, kirjutab BBC.

Sotsiaalmeediasse postitatud pärit videos võib näha relvastatud politseinikke maas lamava mehe ümber Streatham High Roadil.

Seejärel liikusid nad kiirelt eemale ja ärgitasid kõrvaltvaatajaid kiiresti kaugenema, samas kui sündmuspaigale lähenesid teised operatiivautod.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates