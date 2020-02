Põhikooli direktori Andres Antoni sõnul ei ole varesteprobleem pidev, kirjutab Saaremaa ajaleht.

Et künnivaresed on rändlinnud, pole nad praeguseks rännakult veel õnneks naasnud. Peagi on linnud siiski tagasi ja enne seda tuleb midagi ette võtta, leiab direktor. Miks koloonia just Liiva parki on kolinud, Anton arvata ei oska.

Varesed ei kraaksu mitte igal pool ümber koolimaja. Linnud pesitsevad vaid ühel pool maja – kooli ja spordihalli vahelisel lõigul, kus asubki otsapidi Liiva park.

"Kui varesed on kohal, siis on lärm nii vali, et klasside aknaid õhutamiseks avada ei saa. Lärm tapab ära," rääkis Anton.