Kohtla-Järve soovib muuta ühistranspordi linnaliinid maakonnaliinideks

Esmaspäeval Jõhvis koos maanteeameti ja Kohtla-Järve linnavalitsuse esindajatega asja arutanud Ida-Viru ühistranspordikeskuse juhi Heiki Lutsu sõnul peaks olukord selgemaks saama hiljemalt aprillikuuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tema arvates oleks mõistlik linnaliinid maakonnaliinideks muuta, sest see aitaks liinivõrku korrastada. Praegune linnaliinide teenindamise leping kehtib Kohtla-Järvel järgmise aasta augustikuuni.

"Ei tasu loota, et kui nüüd Kohtla-Järve linnaliinid saavad maakonnaliinideks, siis on nad tasuta. Kindlasti peab arvestama sellega, et praegu on teadmine, et sellel aastal on maakonnaliinid veel tasuta, aga kuidas järgmisel aastal, seda näitab tulevik," sõnas ta.

Luts lisas, et maakonnas peaks olema ühtne piletisüsteem, et sõitjatel oleks sellest lihtsam aru saada.