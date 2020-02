Teisipäeval on Eesti Venemaale taanduva madalrõhkkonna kauges servas, samal ajal tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhkkond, mille hari meie kohale levib, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Öö on külm ja karge, päev päikesepaisteline. Tuul püsib tsükloni järel Virumaa rannikul ja Peipsi ääres tugevam, mujal on see märksa nõrgem. Karge õhu tõttu tekib öösel teedele härmatis, päeval püsivad valdavas Eestis vähesed miinuskraadid, vaid läänerannikul tõuseb õhutemperatuur kohati plusspoolele.

Eeloleval ööl puhub tuul põhjast ja loodest 3-9, rannikul iiliti 13, põhjarannikul kuni 18 m/s. Külma on 2-7 kraadi, rannikul on õhutemperatuur kohati 0 kraadi lähedal. Teedele tekib härmatis.

Teisipäeva hommik püsib selge ja lääne poolt nõrgeneva põhjakaare tuulega. Õhutemperatuur on 0 ja -7 kraadi vahel. Teed on härmatise tõttu libedad.

Päev on päikesepaisteline ja sajuta. Tuul puhub põhjast-loodest 2-8, rannikul iiliti 12, Virumaa rannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni 1 kraadini.

Kolmapäeva öö on kõrgrõhkkonna servas sajuta. Päeval jõuab loodest madalrõhulohk ja toob mitmele poole kerget lund, Lääne-Eestisse ka lörtsi. Öösel on külma kuni 8 kraadi, päeval idas miinused püsivad, läänes on plusskraadid.

Neljapäeva öö on sajune ja veidi soojeneva õhuga: valdavalt sajab lund, saartel ja läänerannikul lörtsi ja vihma. Külma on mandril kuni 5 kraadi, saartel on õhutemperatuur 0 kraadi ümber.

Neljapäeva päev tuleb kõrgrõhuharjas selgem ja kargem ning õhutemperatuur on 0 ja -4 kraadi vahel. Reede püsib sajuta, öösel on külma kuni 8 kraadi ja päevgi püsib miinuses, alles õhtul jõuab merelt saartele madalrõhulohk ühes lume- ja lörtsipilvedega ning liigub laupäeva öösel üle mandri, päeval sadu harveneb, aga soe õhk valutab terve maa.