Haigekassa hakkas rahastama loote kromosoomiuuringuid

Kui seni said rasedad loote võimalikust kromosoomihaigusest teada ema vereanalüüsi ja loote kuklavoldi ultraheliuuringu kombinatsiooni tulemusel, mis andis tulemuse 90 protsendise tõenäosusega, siis veel täpsema tulemuse saab, kui ema verest võetakse lapse kromosoommaterjali, kirjutab Eesti Päevaleht. Selle analüüs, ingliskeelse lühendiga NIPT, annab isegi üle 99 protsendise tõenäosusega teada, kas lapsel võib esineda mõni enam levinud geneetiline kõrvalekalle.

Kolme sagedasema kromosoomhaiguse (Downi, Edwardsi ja Patau sündroomi) diagnoosiga sünnib Eestis igal aastal kümmekond last. Haigekassa eriarstiabi teenuste ekspert Tanel Kaju ütleb, et see arv ei peegelda varasema uuringumeetodi vajakajäämist, kuna kromosoomhaigusega lapse sünd ei tähenda ju seda, et vanem ei teadnud raskest puudest – see laps võidi sünnitada teadlikult. Seega ei saa öelda, et NIPT-i kasutuselevõtt võiks kromosoomhaigusega laste sünni arvu nullini vähendada, kuid annab haiguse riskirühmas vanematele kindlustunde.

Haigekassa hüvitab analüüsi juhul, kui raseduse esimese kolme kuu ajal tehtud sõeluuringuga (vereproov ja kuklavoldiuuring) leitakse suurenenud risk loote kromosoomhaiguseks. Haigekassa hüvitab analüüsi ka juhul, kui peres on varem sündinud kromosoomhaigusega laps või ema terviseseisund välistab teised lisauuringud. NIPT-meetod on ohutum kui näiteks lootevee või platsenta analüüsimine, sest vaja läheb üksnes ema vereproovi.

Haigekassa kulul saab uuringu, mis seni tulnud kinni maksta patsiendil endal, teha aastas umbes 2000 kromosoomihaiguste riskirühma kuuluvat naist.