"Need on olnud kordumatud aastad, kus ajakirjanduse piire on tasuta lehe tavapäraseid standardeid ületades lakkamatult avardatud. Kas ka õiges suunas, jääb juba ajaloo otsustada," kirjutas Paves, kes oli väljaande peatoimetaja peatoimetaja 2013-2020.

Peatoimetaja tänas viimases numbris lugejaid, aga ka ettevõtjaid, kes kirjasõnasse uskusid ja reklaamide toel lehe ilmumist toetasid.

"Tänan ka Tartu linnavõimu, kes erinevalt mõnestki teisest omavalitsusest suutis hoiduda konkureeriva propagandalehe väljaandmisest ja sõltumatu meedia surnukskägistamisest," kirjutas Paves.

Tartu Ekspress on suurima trükiarvuga ajaleht Tartus. Tasuta nädalaleht ilmus igal neljapäeval ja lehe trükiarv oli 20 400. Koju lehte soovides tuli maksta - aastas 48 eurot.

Lehes töötas kümme inimest - neist kaheksa toimetuse poolel ning kaks reklaamis ja tellimises.