Karl Soonpää päevik 6.-8. veebruaril 1940. aastal

6. veebr. Kandsin presidendile ette [endise peaministri Kaarel] Eenpalu asja. Ta arvab, et kui seadused võimaldavad, ei maksaks Eenpalut rohkem puua, kui see praegu sünnib. Eenpalu isiklikult ei saanud midagi neist summadest. Puudutan ka kasiino summi. President kinnitab seda, mis Laidoner valitsuses rääkis.

Centumis kl. 9–1 – Vellner, Merits, Johans, pärast Teas (– 17 X 30).

8. veebr. Eelarvekommisjonis Rkt. [Riigikontrolli] eelarve. Peaministri eelarve puhul kõneledes tähendab Johanson: "Mis puutub Rkt. ...", kuid märkab siis, et see tuleb hiljem, ja lõpetab jutu. Olen sellep. kindel, et Rkt. eelarve puhul tuleb rääkimisi, aga minu üllatuseks ei soovi keegi sõna. Jürisson räägib midagi Johansoniga – ega ometi selles asjas?

Ajaloolane Küllo Arjakas: Henn Soonpää mälestuste järgi oli 1940. aasta suvel käinud Karl Soonpääl talus külas üks tema kolleegidest Riigikontrollist. Kui endine riigikontrolör küsis, mis siis temast Tallinnas arvatakse, oli kolleeg vastanud, et kuuldavasti pannakse Soonpääle süüks seda, et ta "seda Eenpalu asja" käiku ei andnud.

