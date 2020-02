9. veebr. V. V. koosolek kl. 17–1. [Majandusminister Leo] Sepp kannab ette ülevaate majandusliku olukorra kohta. Toorainete alal seisukord rahuldav. Puudus soodast (klaasit.), vähe villa (1 kuuks), kuid tellimisi võib pärale jõuda, petrolist ajuti puudus. Saksast oleme saanud rahuldavalt kaupu. Elukalliduse tõusu märgata toidukulude alal. Rahaturg on nõrgavõitu, kuid ka siin pole esialgu häireid karta.

Päts ja Laidoner nurisevad Berliini läbirääkimiste aegaviitva tempo üle. Selgub, et sealt siiski mõndagi vastutulekut loota.

Venelased on esitanud soovi ehitada "вoeнные гopoдки" [sõjaväelinnakud] Haapsalu, Palivere, Lihula, Klooga ja Kuusiku–Kehtna kanti. Otsustatakse esineda vastuettepanekutega Baltiiski baasi väljaehitamiseks, et Vene väed võiksid sinna paikneda. Päts nuriseb Kigaste tegevusetuse peale Hoiukassa alal.

10. veebr. Seame pilte üles meil Derriku ja Edgari kaasabil. [Edgar Adamson oli Karl Soonpää abikaasa Antonie Soonpää vend.] Pärast mängime (+ 57 X 5).

11. veebr. Käisime Heljuga [Karl Soonpää vanem tütar – toim] "Estonias" "Ungari pruute" vaatamas. Heljule meeldis eriti Milvi Laid.

Ajaloolane Küllo Arjakas: alates 1940. aasta algusest hakkasid nädalast nädalasse kasvama baasivägede nõuded. Eestile ootamatult hakkas Nõukogude väeosade juhatus juba 1939. aasta lõpul planeerima sõjaväelinnakuid ja rajama kapitaalseid kivikasarmuid ning muid sõjaväeehitisi, mis viitas sellele, et nad kavatsevad jääda Eestisse kauemaks kui lepingus ette nähtud kümme aastat.

Seoses ulatuslike ehitustööde planeerimisega esitasid Nõukogude sõjaväelased 1940. aasta algul taotluse tuua Eestisse 10 000 ehitustöölist. Lisaks taotles Nõukogude pool baaside laiendamiseks ja kindlustuste rajamiseks veel uusi maa-alasid.

Eesti saadik Rei teatas NSV Liidu välisasjade rahvakomissari asetäitjale Vladimir Potjomkinile, et baasides olevate vägede arv on juba 27 300 meest. 7. veebruaril vastas Potjomkin, et mereväe kaldapatareid ei kuulu maavägede hulka ja 25 000-mehelise kontingendi alla.