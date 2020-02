Lemetti ütles, et mõistab Aime Niidase soovi anda kooli juhtimine edasi uuele inimesele. Ta lisas, et lähiajal kuulutab vald uue juhi leidmiseks välja avaliku konkursi.

Aime Niidas selgitas avaldust vallavanemale üle andes, et Viimsi kooli kollektiivil on olnud emotsionaalselt keerulised ajad. "Minu roll kooli edasiviiva juhina on täidetud," ütles Niidas.

Kuu aja jooksul aitab senine direktor Niidas kooli juhtkonnaga äsja liitunud inimestel oma töösse sisse elada, et koolielu jätkuks tavapärases töörütmis kuni uue juhi leidmiseni.

Vallavanema sõnul tuleb Viimsi koolis töörahu ja kvaliteetse hariduse andmise tagamisega tegeleda igapäevaselt eri osapooltega koostöös sõltumata sellest, kes on koolijuht.

Lemetti nentis, et direktoril on suur roll nende protsesside juhtimisel ja inimeste suunamisel koostööle.

"Vallavalitsus on Niidast tema töös toetanud," kinnitas Lemetti.

"Eelmisel aastal koolis tehtud struktuurimuudatused on samas toonud kaasa laiema protsessi, mis on viinud petitsiooni esitamiseni lapsevanemate poolt ja oma seisukoha on kujundanud ka kooli hoolekogu. Töörahu taastamiseks koolis peavad samme astuma kõik osapooled. Seetõttu tunnustan direktor Aime Niidast tema poolt vastu võetud otsuse eest," lausus Lemetti.

Pooleteist aasta jooksul on Aime Niidas muutnud Viimsi kooli turvalisemaks õpi- ja töökeskkonnaks uue sissepääsusüsteemi ja kaameravalve juurutamisega, teatas Viimsi valla pressiesindaja.

Niidase eestvedamisel sai sügisel kooli jalgrattaparkla juurde 90 uut parkimiskohta ning algatatud on kaua oodatud õuesõppe projekt, mis ootab ehitusluba. Viimase uudisena sai Viimsi kool endale direktori eestvedamisel ka uue kodulehekülje. Kõige rohkem positiivset tagasisidet on saanud struktuurimuudatuste käigus loodud koostöökogud.