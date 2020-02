Tiitsu lähema tuleviku visioon on hakata Eestit katma kolmemõõtmeliste ruumiandmetega. "See pole aga ainuke väljakutse, millega maa-ameti peadirektor silmitsi seisab, sest vaja on ette valmistada maa korraline hindamine," märkis minister Kokk.

Tiits soovib oma järgmisel ametiajal panustada sellesse, et katastri ja ehitisregistri vahel oleks parem kooskõla.

"Kõik hooned, mis on mõõdistuslendude tulemusel saanud kaardile, peaks olema ka ehitisregistris. Samuti on kavas võtta fookusesse planeeringute info, et see oleks kodanikele hõlpsamalt kättesaadav. Meie eesmärk on luua läbipaistvam süsteem ja et igaüks oleks maaga seonduvas hästi informeeritud," lausus Tiits.

Enne maa-ametit töötas Tiits DTZ Kinnisvaraekspert juhatuse esimehena, Eesti kinnisvara hindajate ühingu juhatuse esimehena ja Eesti geodeetide ühingu juhatuse esimehena. Ta on tegutsenud ka Euroopa Liidu maade hindajate organisatsiooni TEGoVA juhatuses, olnud ehituse, kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu aseesimees ja kutsekomisjoni esimees.