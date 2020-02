Ahistamise uuring viidi läbi kuues avalik-õiguslikus ülikoolis ning veebiküsimustikule vastas 1500 inimest. Lisaks tehti intervjuusid. Et valim polnud esinduslik, ei saa tulemuste põhjal teha üldistusi kogu tudengkonna kohta, kuid vastanuist enamus tunnistas, et on kokku puutunud ahistamisega.

"Sooline ahistamine tihtilugu on seotud soolise ebavõrdsusega, on seotud tihti ka diskrimineerimisega. Seksuaalne ahistamine – seda on kergem uuringus osalejatel ka ära tunda, sest see on tihti hõlmab mingisugust füüsilist kontaksti," rääkis uuringujuht Ehti Järv.

Ahistamisele on omane võimusuhe. Uuringu järgi olid soolise ahistamise ja diskrimineerimise toimepanijad sagedamini meesõppejõud. Seksuaalne ahistamine oli enamasti seotud kaastudengitega, rääkis Järv.

Kõige rohkem olid ahistamist kogenud 26–30-aastased naised, neid oli viiendik. Uuringus osalejad märkisid, et abi on keeruline otsida.

"Ka teadlikkus on väga madal selles osas, et kuhu pöörduda, kust abi otsida, kellega konsulteerida. Ja mis meie uuringus ka välja tuli, on see, et hetkeolukorras Eesti ülikoolides ei ole veel sellist kaebuste esitamise, menetlemise protseduuristikku läbi töötatud," lausus Järv.

Järv lisas, et tudengid ootavad, et neil oleks kellegi poole pöörduda.

Eesti maaülikooli rektor Mait Klaasseni sõnul puudub praegu maaülikoolis selliste juhtumite jaoks kindel reeglistik. "Küll aga me oleme lahendanud need juhtumipõhiselt. Aga uus reeglistik, ma loodan, saab meil kuskil märtsikuu lõpuks valmis," lausus ta.

Klaassen ütles, et raskete juhtumitega peab ülikool pöörduma õiguskaitseorganitesse.