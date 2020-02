Kolmapäeval on oodata lume- ja lörtsisadu

Öö vastu kolmapäeva on enamasti vähese pilvisusega, vaid saartel ning rannikul sajab natuke lund ja lörtsi. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 9, mere ääres iiliti 15 meetrit sekundis. Külma on -3 kuni -8, saarte rannikul kohati -1 kraadi.

Hommikul sajab Eesti loodepoolses osas mitmel pool lund, rannikul ka lörtsi. Lääne- ja loodetuul tugevneb kuni 10, rannikul 15 meetrini sekundis. Temperatuur püsib idas kuni -7, läänerannikul on juba üks plusskraad.

Päeval on pilvisus muutlik ja mitmel pool sajab vähest lund ning lörtsi, küll aga jõuab õhtul Põhja-Eestisse tihedam sajuala. Tuul on valdavalt loodest-läänest 4 kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, pärastlõunal tugevneb pisut. Temperatuur on idas kuni -1, läänes kuni +3 kraadi.

Reedeni on ilm talvine, keskmine õhutemperatuur on nii ööl kui päeval miinuspoolel ja kohati sajab vähest lundki. Laupäevast läheb jälle soojemaks ning sellega kaasneb juba tuttav vihmasadu.