Suvorov sattus jamadesse abilinnapeana sõpra aidates

Artjom Suvorovi kohtuasi õpetab, miks on omavalitsustele tarvis korruptsioonivastaseid koolitusi. Suvorovi kohati tragikoomilisest toimikust ilmneb, et sõpru ei tasu avalikus sektoris aidata ja tüütutest kingitusetassijatest tuleb teavitada politseid.

Rammumees Kaido Sirge ja endine Tartu abilinnapea Artjom Suvorov on vanad sõbrad. Teineteisel käiakse külas ja sotsiaalmeedias lobisetakse tühjast-tähjast. Kohati nii familiaarselt, et peenemas seltskonnas nende omavahelist kirjavahetust ei arutataks. Millegipärast meeldib meestele paljaste preilide pilte vahetada.

Muude tegemiste kõrval mängib Sirge ameerika jalgpalli klubis Tartu Titans. Väikses Eestis on titaanid päris tublid, aga turniiridel osalemine nõuab palju raha.

Näiteks 2015. aasta augustis tuli sõita Minskisse Balti liiga mängule. Tartu linna kultuuriosakond andis neile oma reservist 400 eurot. Kui titaanid Minskist tagasi jõudsid, uuris abilinnapea Suvorov Kaido Sirge käest, kuidas linna sporditeenistuses läks. Sirge ütles, et läks hästi ja toetust võib ka tulevikus saada. Ta lisas, et Pierre'i kohvikust viidi otsustajatele kalleid trühvlikomme. Suvorov vastab seepeale ülestõstetud pöidlaga.

Järgmine kord anti titaanidele kultuuriosakonnast toetust sama aasta oktoobris, seekord Lätti sõiduks. Riias said nad küll koledal kombel kolki, aga võistlusind sellest ei raugenud.

Järgmise, 2016. aasta linnaeelarvest lootsid nad 3000 euro suurust toetust, et osaleda muu hulgas ka Soome III divisjoni mängudel. Volikogu hääletab linnaeelarve üle alles detsembri lõpus, kuid taotlusi hakkab linnavalitsus saama juba enne suve. Novembriks on eelarve menetlemine nõnda kaugel, et ilma poliitilise toeta enda projekti sinna sisse susata on väga raske.

Niisiis tuligi endine ragbiharrastaja Suvorov sõsarspordialale appi. 4. novembril saatis Suvorov toonasele rahanduse abilinnapeale Kajar Lemberile kirja. Selles nimetas ta ära Keskerakonna fraktsiooni rahataotlused. Teiste seas küsis fraktsioon 3000 eurot Tartu Titansile.

Kolm minutit hiljem helistas Suvorov Kaido Sirgele ja poolteise tunni pärast kohtusid mehed Annelinnas Statoili tanklas. Artjom Suvorovi sõnul oli kohtumine väga isiklik. Abilinnapea töö pole kergete killast ja regulaarne lõunapaus jääb pahatihti vahele. Niisiis lubas sportlikum sõber Suvorovit toitumiskavaga aidata.

Hiljem, siis, kui kriminaalmenetlus juba käis, küsis kaitsepolitsei (kapo) endale Statoili turvakaamerate salvestised. Salvestiselt tunneb ära küll meeste autod, aga mis asju nad ajasid või arutasid, pildile ei jäänud. Õigemini mahtusid kaadrisse ainult sõprade jalad.

Hoopis selgemat pilti pakub kaamera, mis filmis 20 minutit hiljem lähedalasuvat pangaautomaati. Artjom Suvorov jalutas automaadi juurde, pani panka 250 eurot ja võttis 80 eurot kohe jälle välja.

Suvorov ütles, et sularaha võttis ta kodust ja panka pani ta selle ehitusmeestele maksmiseks. 80 eurot võttis ta välja selleks, et saada väiksemaid kupüüre. Nimelt pidi Suvorov järgmisel päeval töö asjus Soome sõitma. Vanakooli mehena, nagu ta ennast kirjeldas, tahtis Suvorov, et sularaha alati kaasas oleks.

Palju ülalkirjeldatust, muu hulgas kõneeristused ja turvakaamerate pildid, sai kaitsepolitsei enda kätte alles mõnda aega hiljem. Aga kahtluseuss juba tegutses.

2016. aasta 7. jaanuaril sai kapo Lõuna osakonna direktor Janek Järva oma alluvalt avalduse, kus öeldakse, et tarvis on alustada kriminaalmenetlust. Ametnikul oli kahtlus, et Artjom Suvorov osales vähemalt alates 2015. aasta maikuust mitmete oma tuttavatega seotud rahastamistaotluste lahendamisel. "On alust arvata, et Suvorov on vastutasuna sh MTÜ Tartu Titans esindajalt Kaidu Sirgelt, saanud isiklikult ja kolmandate isikute kasuks sularaha ja rahaliselt hinnatavaid soodustusi," seisab avalduses.

Päev hiljem anti asjale ametlik käik, uurimisse kaasati prokuratuur ja kriminaalmenetlus koos kõigi kellade ja viledega (pealtkuulamiste ja matkimistega) võis alata.

Hiljem kohtus tuli välja, et prokuratuuri hinnangul ei räägitud Annelinna tanklas sugugi abilinnapea söömisharjumustest. Eriasjade prokurör Margus Gross ütles, et toitumiskava võinuks kokku panna ka meili teel, lihtsamateks nõuanneteks piisanuks telefonikõnest. Kaitsepolitsei ja prokuratuur uskusid, et kokku saadi hoopis altkäemaksu pärast. Gross oli veendunud, et need 250 eurot, mis Suvorov panka pani, andis talle mõned minutid varem Kaido Sirge.

Matkimine

2015. aasta 17. detsembril võttis Tartu linnavolikogu eelarve vastu. Ja sama päeva hommikul, juba enne kriminaalmenetluse algust, kirjutas Artjom Suvorovile tulevane matkija. Matkija soovis kokku saada ja viis päeva hiljem sõitiski mees Tartusse. Matkija juhib Ida-Virumaal karateklubi. Suvorovile rääkis ta juba esimesel kohtumisel, et tahaks oma tegevust Tartusse laiendada ja kui võimalik, siin ühe suure ürituse korraldada. Suvorov lubas nõuga abiks olla ning matkija sõitis koju tagasi.

Ühtegi tõendit tollel kohtumisel veel ei kogutud. Ei saanukski, sest tõendeid tohib koguda ainult kriminaalmenetluse ajal. Ametlikult polnud Virumaa mees matkija ka siis, kui ta 21. jaanuaril suurte tähtedega kirjutas: "JÄRGMISEL NÄDALAL, MILLAL TEILE SOBIB KOHTUDA ENNE LÕUNAT?"

Matkimiseks andis Tartu maakohus loa 2016. aasta 19. veebruaril. Niimoodi algas ka ametlikult karatetreeneri kaastöö, mis kestis kuni 2017. aasta kevadeni.

Kokku kaheksal kohtumisel olid matkija soovid küllalt sarnased ehk kapo poolt ette antud stsenaarium suurt ei muutunud. Matkijal oli tarvis tegevustoetust ja kui seda ei saa, siis vähemalt võimalust Tartus üks suur rahvusvaheline karatepidu maha pidada. Suvorov aitas meest, kuidas oskas. Suunas teda kultuuriosakonda, selgitas, kuhu ja missuguseid avaldusi kirjutada ning kuidas linnavalitsus oma otsuseid teeb.

Aga edu matkijat ei saatnud. Selleks, et linnalt tegevustoetust saada, pidanuks MTÜ end Tartusse registreerima. Ürituse korraldamine olnuks küll lihtsam, aga paistis, et matkija kodutöö on tegemata. Suvorov uuris tema jaoks isegi ruumide rendihindu ja ajakavasid, helistas ise kultuuriosakonda ja küsis, kuidas meest aidata. Kuhugi välja see uurimine ei viinud. Taotlusi matkijalt kas ei tulnud või olid need vigased.

Järjekordne kohtumine toimus 2016. aasta märtsis. 24 minuti jooksul jõuti rääkida nii sellest, kui palju maksab üks korralik karikas (35-40 eurot) kui sellest, kas võistlustel peaks olema kiirabibrigaad. Lõpuks jõuti järeldusele, et piisab arstist, kes vajadusel kiirabi välja kutsub. Muu hulgas jõuti üksmeelel, et see, kuidas vabavõtluse tipptegija Conor McGregor oma vastase 13 sekundiga pikali lõi, oli muljetavaldav. Lõpuks läks jutt jälle asjalikuks ja Suvorov ütles, et võib matkija klubile Raekoja platsil näidisesinemise korraldada. Siis pani matkija jope selge ja võttis välja konjakipudeli. Kõike seda valvas kapo kaamera.

Remy Martini konjak ei maksa rohkem kui korralik karikas. Kaitsepolitsei salvestiselt kostuvad Suvorovi sõnad "võtke ära, palun, tagasi." Matkija ütles: "Kõik, kõik. Tänu on tänu," ning Suvorov küsis, et mille eest. Matkija jälle selgitas, et tema soovib sõpru kostitada. Suvorovi sõnad, et ta tunneb ennast väga ebameeldivalt, matkijale ei mõjunud. Vastupidi, ta küsis, ega abilinnapea grippi ole põdenud ja lisas, et tilgake saket on ikka lubatud. Õige pea läks matija oma teed ja pudel jäi abilinnapea kabinetti.

Hiljem, kui kaitsepolitsei ametnikud Suvorovi kodu, auto ja kabineti läbi otsisid, esimest konjakipudelit ei leitud. Suvorov kinnitas, et tema kingitust ära ei joonud. Arutles, et ehk pani selle linnavalitsuse ühisesse baarikappi, mida õhtuste vastuvõttude ajal tasahilju revideeritakse. Mainimist väärib, et mõnda aega varem Vene Föderatsiooni suursaadikult saadud viinapudel oli Suvorovi kabinetis kenasti, ehkki poolikuna, alles.

Teise konjaki leidis kapo Artjom Suvorovi kodust. Tolle, ligi 90 eurot maksnud pudeli tõi matkija Suvorovile 2016. aasta oktoobris. Taaskord eelnes sellele hüplik ja kohati sisutu vestlus. Huvitavaks läks siis, kui arutlema hakati võimaliku suurvõistluse nime üle. Matkija rääkis, et Poolas käis ta linnapea karikavõistlusel ja pakkus, et ehk võiks samasuguse Tartuski korraldada. Järgmiste kohalike omavalitsuste valimisteni oli ju kõigest aasta aega. Suvorov laitis matkija plaani maha. Ta ei uskunud, et linnapea Urmas Klaas sellega nõus oleks.

Üleüldse oli Suvorov tollel päeval kuidagi eriti skeptiline. Lubas küll matkijale võimaluste piires abiks olla, aga tõdes, et 2017. aasta eelarvest tõenäoliselt raha ei saa. Samas lohutas, et ehk on uuel aastal rohkem õnne. Kohtumise lõpus tõmbas matkija pudeli välja ja teatas pidulikult "Terviseks!" "No pole vaja," vastas Suvorov. "Minu jaoks on see kõik väga ebamugav." "Meil on see igal pool kombeks. Et ma tulen ühte riiki ühe karbiga aga sõidan ära teise karbiga. No terviseks! Nah! Või oled sa invaliid?" uuris matkija.

Suvorov ütles seepeale mõned jõuetud sõnad, matkija tänas ja marssis minema. Selle pudeli viis abilinnapea endaga koju. Hiljem kohtus ütles mees, et konjakit oli piinlik kabinetis hoida. Samas kinnitas ta järjekindlalt, et tema ei saanud kuni kinnipidamiseni aru, nagu oleks kasvõi kogemata altkäemaksu võtnud.

Eelarvesse matkija oma rida ei saanud, aga tema ind sellest ei raugenud. Matkimise kulminatsioon saabus 2017. aasta jaanuaris. Taaskord abilinnapea kabinetti tulnud mees rääkis, kuidas suurele spordisündmuse võiks külalisi tulla busside kaupa. Aga selle korraldamiseks oleks tarvis vähemalt paarkümmend tuhat eurot. Nii palju Suvorov lubada ei julgenud. Ütles, et las külaline teeb avalduse korda ja siis vaadatakse edasi. Ise lubas ta matkija linna kodulehel õigele lingile juhatada.

Kohtumine lõppes juba üsna traditsiooniliselt, sest jälle oli matkijal midagi kaasas. Seekord sai Suvorov kena kandilise karbi, vaatas sinna sisse ja teatas: "Ei, no poisid, see on liiast." Karbis oli viis 50-eurost Sportlandi kinkekaarti.

Matkija selgitas, et ta saab neid sponsoritelt, ütles veel, et tahab Suvorovit kindlasti võistlustel näha. Sellel kohtumisel kinkekaartidest enam ei räägita. Pärast matkija lahkumist otsis Suvorov üles linnapea Urmas Klaasi ja kandis talle juhtunust ette. Linnapea soovitas Suvorovil rahulikuks jääda, uuris, kas matkija tuleb Tartusse ja ütles, et siis tuleks kinkekaardid tagasi anda.

Pärast seda vestles Suvorov matkijaga kaks korda telefonis, aga kinkekaartidest juttu ei teinud. Alles järgmise kohtumise lõpus võttis abilinnapea kingituse välja ja ulatas selle matkijale. "No ole nüüd! Võta-võta, ära häbene," kohkus matkija ja uuris, kes abilinnapead keelab. Suvorov sõnas, et niimoodi pole Tartus kombeks ning lõpuks võttis matkija kinkekaardid tagasi. Järgmine kord nägid mehed alles kohtusaalis.

Kusjuures 2017. aasta kevadel tegi matkija oma avalduse korda ja kultuuriosakond eraldas talle ürituse korraldamiseks 800 eurot. Matkija teatas, et sellest on vähe ning pikalt plaanitud üritus jäeti ära.

Mihkli kõne vanaprouale

Matkija polnud ainus, kes oma muredega Suvorovi juures käis. Juba aastaid ajas linn asju ka vanaprouaga. Kunagine sundüürnik tõsteti oma kodunt välja umbes nullindate alguses.

Hiljem määras linn prouale korteri, siis vormistas selle ümber sotsiaalkorteriks ja seejärel avastas, et proual polegi niisuguseks abiks õigust. Proua seadis sammud linnasekretäri Jüri Mölderi juurde ja lõpuks pidi viimane nõustuma, et vanaprouat tänavale saata ei saa. See kõik juhtus juba palju aastaid tagasi.

Proua mured sellega ei lõppenud. Linn pakkus talle kolmeaastaseid üürilepinguid, proua tahtis viieaastast lepingut. Õigemini, sisimas lootis proua, et ükskord saabub Eestisse õiglus ja endised sundüürnikud saavad väärilise kompensatsiooni.

2016. aasta 21. detsembril esitas vanaproua politseile avalduse. "Eile, kui jõudsin koju Eakate Nõukojast, helistati mulle. Ma tsiteerin: "Tere, proua, mina olen Mihkel ja helistan teile uuesti. Helistasin 8. detsembril ka! Ma pakkusin teile välja 5000 eurot mulle maksta, et siis saab teie korteriprobleem lahendatud."

Enda sõnul uuris proua kohe, kas helistaja ikka on Mihkel ja ega ta äkki Arjom Suvorov ole. Seepeale katkestanud helistaja kõne. Proua lisas, et sõitis kohe Kaubamajja telefonifirma esindusse ja seal näidati talle kätte, mis numbrilt võõras helistas. Politseil palus proua uurida, kas helistaja oli Mihkel või tõesti Artjom Suvorov.

Juba järgmisel päeval saatis politsei viisaka vastuse, kus ütles, et niisugust asja saab uurida ainult kriminaalmenetluse käigus. "Teie avalduse pinnalt kriminaalmenetluse alustamiseks seaduslikku alust pole," lisas uurija ja soovitas vanaproual Tartu linnavalitsuse poole pöörduda.

Õige pea teadsid Mihkli kõnest juba paljud Tartu linna ametnikud. Suvorov ütles eluasemekomisjoni istungil, et proua ajab jama ja sinnapaika see asi mõneks ajaks jäi.

Kuidagi jõudis politseist tagasi lükatud avaldus siiski ka kapo ja prokuratuuri kõrvu ning Mihkli kõne liideti juba käimasoleva kriminaalasja külge. Kui Suvorov 2017. aasta oktoobris kinni peeti, otsiti läbi ka mehe auto. Salongist leidsid ametnikud telefoni, millelt oli tehtud täpselt kaks kõnet. Mõlemad kõned 2016. aasta detsembris ja samale vanaprouale.

Tegemist oli olulise asitõendiga. Prokurör küsis, miks oli Suvorovil eraldi telefon selleks, et kaks korda ühele prouale helistada. Suvorov kurtis seepeale abilinnapea rasket elu. Mõned linnakodanikud tülitavad teda nii päeval kui öösel. "Kui oli koosolek, siis helistati, viskad toru kohe ära, jälle helistab, viskad toru ära, helistab, viskad toru ära ja selliseid kliente oli mul palju," rääkis Suvorov kohtus.

Enda sõnul soetas ta tülikate kõnede jaoks eraldi telefoni. Suvorov pani selle autosse, et iga kord, kui autosse isutub, järele vaadata, kes on helistanud ja siis vajadusel tagasi helistada.

Prokurör jäi endale kindlaks ja uuris uuesti, miks telefonilt siis rohkem kõnesid ei tehtud. "Ma arvan, et suhtlesin selle telefoniga ainult prouaga, sest teised ei helistanud sinna telefonile," tunnistas Suvorov. "Ütleme, et see minu katse, et juurutada teist telefoni, kukkus läbi. Kõik helistasid ikka tavalisele telefonile."

Sõjaveteranide kohtumispaik

Prokuratuur süüdistas Arjtjom Suvorovit neljas kuriteos. Neist süüdistustest kõige keerulisem puudutas Lõuna-Eesti Veteranide ja Pensionäride Liitu. Kõik selle ühenduse liikmed on enam kui 70-aastased. Kaua käisid nad koos Aleksander Puškini kooli aulas, aga umbes niisama kaua otsisid liidu juhid paremaid ruume.

2017. aasta oli pensionäridele õnnelik. Üle pika aja said nad lisaks napile liikmemaksule tuge ka Tartu linnalt. 2000 eurost pool sooviti kulutada üürile, kuid sobivaid ruume ei leitud. Linn küll pakkus, et ehk saate Raadile pensionäride ühenduse Kodukotus katuse alla, aga seda veteranid ei soovinud. Peamiselt venekeelsed härrad-prouad elasid Annelinnas ja Raadile oli sealt pikk maa.

Juba varem oli Artjom Suvorov kohtunud Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskuse (TSKA) direktori Viktoria Neborjakinaga. Neborjakina on kogenud aktivist. Läbi mittetulundusühingu on ta korraldanud kümneid kui mitte sadu ettevõtmisi, alates kunstiringidest ja lõpetades luulefestivaliga. 2017. aasta juunis, enne kohalike omavalitsuste valimisi, astus Neborjakina Keskerakonda.

Tärkavate poliitiliste püüdluste kõrval jätkas Neborjakina ka TSKA juhtimist. Muu hulgas otsist ta üürilist tühjana seisvasse Jaama tänava kontoriruumi. Õige pea viis Suvorov kaks inimest kokku. Juuni lõpus allkirjastati leping, millega veteranid lubasid TSKA-le üle kanda ligi 1000 eurot. Vastu said nad võimaluse aasta aega viis tundi nädalas kontoriruume kasutada.

Õiguskaitseorganitele ei valmistanudki muret see leping, kuid neile jäi silma Neborjakina poliitiline tegevus. Süüdistuse järgi aitas Neborjakina Suvorovil valimiskampaaniat korraldada. Väidetava vastuteene tegi Suvorov läbi veteranide ühenduse.

Ehk teisiti öeldes, prokuratuur uskus, et tegelikult polnud veteranidel uusi ruume vaja, sest neil oli Puškini kooli aulas piisavalt hea. Pensionärid ise rääkisid kohtus, et tegelikult unistati uutest ruumidest, kus oleks teler ja kohvimasin, juba aastaid. Kuid prokuratuur jäi endale kindlaks. Süüdistuse järgi oli kahe MTÜ vahel sõlmitud rendileping põhimõtteliselt fiktiivne ja selle ainus mõte oli, et Neborjakinale valimiskampaania eest tasuda.

Kohus ei pidanud seda konstruktsiooni tõsiseltvõetavaks.

Neli aastat hiljem

Maakohus andis Artjom Suvorovile ja tema väidetavatele kaasosalistele õiguse kõigis süüdistustes. Esimesena loobus prokuratuur Tartu Titansiga seotud kaasusest, millest kogu kriminaalasi alguse sai. Eriasjade prokurör Margus Gross ütles, et kohtus selgitasid kaitsjad veenvalt rahade liikumist ja tegid ka süüdistajale selgeks, et Statoili tanklas altkäemaksu ei antud.

Omaette küsimus on, kas Suvorov aitas oma sõbra klubi kuidagi erilise innuga. Juriidiliselt oli Kaido Sirge lihtne mängija ning klubi juhatajaga Suvorov kokku ei puutunud. Ehkki Suvorov tunnistas, et lisas Tartu Titansi soovi Keskerakonna fraktsiooni ettepanekute sekka, ei saanud ta ainuisikuliselt otsust langetada. Ka fraktsiooni ettepanekud vaadati linnavalitsuses kollektiivselt läbi ning lõpuks otsustas eelarve üle volikogu. Siiski, ilma sõbra abita poleks Kaido Sirge ja Tartu Titans tõenäoliselt Soome III divisioni mängudele jõudnud.

Ringkonnakohtusse läks prokuratuur kolme süüdistusega, kuid sai ka seal suurema vaidluseta lüüa.

Kohus ei uskunud, et Suvorov vanaprouale helistades Mihklit mängis. Faktiliselt sai tõestada ainult seda, et Suvorov prouale helistas. Aga mida ta prouale ütles, ei osanud keegi kinnitada. Sisuliselt oli tegemist sõna-sõna-vastu olukorraga. Kohtunik märkis, et tal pole alust Suvorovi sõnades kahelda, samas kui proua oma tunnistusi menetluse käigus pisut muutis.

Prokurör nimetas küll võimaliku kuriteo motiivi ehk 2016. aasta detsembris oli abilinnapea pangakonto sisuliselt nullis. Aga kohtu hinnangul ei saanud ka selle pärast kedagi kelmuses süüdi mõista.

Riigikohtusse läks prokuratuur ainult matkimist puudutanud süüdistusega. Umbes neli aastat pärast kriminaalmenetluse algust teatas riigikohus, et nõustub Tartu maakohtu järeldustega. Matkimine oli liiga intensiivne, Suvorov ei soovinud altkäemaksu saada ja matkija provotseeris teda.

Kohtulahendeid, kus selgitatakse piiri õiguspärase matkimise ja kuriteo provokatsiooni vahel, on Eestis vähe. Ühe niisuguse tegi Harju maakohus 2017. aasta alguses. Toona süüdistati Sergei-nimelist meest suures koguses ebaseaduslike relvade, lõhkeaine ja laskemoona käitlemises. Süüdistuste nimekiri oli pikk ja ulatus 2003. aastasse.

2014. aastal sai Sergei endale parandamiseks kaks püstolit, sealhulgas püstolkuulipilduja UZI. Sergei tegi relvad korda, kuid juba järgmisel aastal nabis kapo meistrimehe kinni. Need kaks relva viis talle matkija. Sergei ütles, et matkija sundis ja ähvardas teda. Kohus ähvardamist ei tuvastanud ja tõdes, et paadunud kurjategija läks lihtsalt järjekordset teenistust püüdma.

Praegu Tartu vanglas oma karistust kandev Sergei väidab, et tema matkija oli see sama mees, kes poolteis aastat Artjom Suvorovit kummitas.