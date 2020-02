Kui signaalidest tekkiva müra tugevus ületab 85 detsibelli, pikendab uus süsteem automaatselt punase tule aega ning kärsitud autojuhid peavad veelgi kauem foori taga ootama, kirjutas The Guardian.

Mumbai on tuntud suurte ummikute poolest ning liiklustiheduse poolest jääb linn maailmas alla vaid samuti Indias asuvale linnale Bengaluru, Manilale ning Bogotàle.

Mumbai politsei kirjeldas süsteemi lihtsalt: "Tuututad rohkem – ootad rohkem".

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai's reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH