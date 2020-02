Lõhkepeata rakett startis Californias asuvast Vandenbergi õhujõudude baasist ning lendas 6700 kilomeetrit üle Vaikse ookeani Kwajaleini atollile Marshalli saartel, teatasid USA õhujõud avalduses.

Tegemist oli "arendava katsetusega", mitte rutiinse katsetusega nagu korraldati 2. oktoobril.

"Minuteman III vananeb ja moderniseerimisprogrammid nagu see on olulised tagamaks, et meiel riigil on usaldusväärne tuumaheidutus," ütles kolonel Omar Colbert.

Minuteman III on olnud ainus pind-õhk tüüpi rakett USA tuumaarsenalis alates 2005. aastast.

Seda tüüpi raketid asuvad stardišahtides kolmes USA sõjaväebaasis Wyomingis, Põhja-Dakotas ja Montanas.