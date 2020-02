Tapa sõjaväelinnakus avati meditsiinikeskuse laiendus

Tagalahoone on Tapal paiknevate üksuste keskne logistikahoone, mis parandab hüppeliselt riidevarustuste ning lahingumaterjalide ladustamise ning väljastamise olukorda 1. jalaväebrigaadis. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ehitusbüroo juhi Mart Salusaare sõnul on on tagalakeskuse valmimist oodatud alates esimese hoone valmimisest Tapa linnakus.

Meditsiinikeskuse laiendus läheb Tapal paiknevate liitlasüksuste kasutusse. "Meditsiinikeskuse laienduse paiknemise asukoht valiti olemasoleva meditsiinikeskuse lähedusse, et võimekusi saaks jagada ja Eesti ning liitlaste üksuste koostöö oleks sujuvam. Kopteriplats parandab oluliselt kiire transpordi võimekust Tapa linnakus," sõnas Salusaar.

Tagalahoone netopind on 3500 m2 ning sisaldab lisaks laopindadele 60 inimese töökohta. Laopinnad on jagatud kütmata ja köetavaks hooneosaks. Köetava hooneosa esimesel korrusel on riidevarustuse väljastuslaod ning eraldi laod üksuste varustusele. Teisel korrusel paiknevad kontoripinnad.

Meditsiinikeskuse laiendus loob juurde 10 palatikohta ning protseduuri- ja ravimite hoiustus- ja tööruume kokku 734-ruutmeetrisel alal. Kopteriplats koos automaatse valgustussüsteemiga on võimeline vastu võtma enamlevinud tsiviil- ja militaarkoptereid.

Kogu avatava taristu maksumus oli 7,02 miljonit eurot. Meditsiinikeskuse laienduse kuludest kandis 33 protsendi ulatuses NATO ja 67 protsenti kaitseinvesteeringute keskus.

Peatöövõtjana teostas ehitustööd Merko Ehitus AS, omanikujärelevalve teenust osutasid Ehituskorralduse OÜ, inseneribüroo Telora OÜ ning Telealarm OÜ meeskonnad. Projekteerimistöid tegi lisaks peatöövõtjale Sweco Projekt AS. Meditsiinikeskuse laienduse projekteerimistööd viis läbi ConArte OÜ.