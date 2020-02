Reinsalu: Eesti on asutajana partner uues usuvavabaduse alliansis

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul näeb Eesti uut allianssi ühistel väärtustel rajaneva võimalusena edendada maailmas olulise inimõigusena usuvabadust.

"Usuvabadus on inimõiguse tagamise küsimus ning käib käsikäes mõtte- ja väljendusvabadusega. Reeglina on seal, kus austatakse usu- ja veendumusvabadust, kaitstud ka teised vabadused. Paraku elab neli viiendikku maailma elanikkonnast riikides, kus on surve piirata usuvabadust. Olukord selle inimõiguse kaitsel maailmas on halvenenud, seda eriti konfliktipiirkondades," sõnas Reinsalu.

Välisminister lisas, et inimväärikuse ja inimõiguste kaitse on Eesti jaoks oluline teema ka ÜRO Julgeolekunõukogus.

USA välisministeeriumis toimunud asutamiskoosolekul arutati alliansi tulevast tegevust, ürituste korraldamist, kodanikuühiskonna kaasamist ning uusvabaduse rikkujate sanktsioneerimist. Sel suvel toimub Poolas kõrgetasemeline kohtumine alliansi ministrite vahel.

"Taolised alliansid on oluliseks vahendiks, millega Eesti saab koos teiste samameelsete riikidega panustada konkreetsetesse tegevustesse sisuliselt ka ÜRO raames. See täiendab ka tegutsemist Euroopa Liidu raames ning kahepoolselt," ütles poliitikaküsimuste asekantsler Paul Teesalu, kes on ühtlasi Eesti usuvabaduse erivolitustega diplomaatiline esindaja.

Alliansis osaleb asutajatena üle 20 riigi, asutajaliikmete hulgas on Euroopa Liidu riikidest lisaks Eestile teiste seas veel Austria, Horvaatia, Kreeka, Leedu, Läti, Madalmaad, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Samuti liitub alliansiga Ühendkuningriik. Eelmisel aastal ühines Eesti ka Ühendkuningriigi algatatud meediavabaduse koalitsiooniga, kuhu kuulub ligi 30 riiki.

Washingtonis võtab Reinsalu osa ka riiklikust palvushommikusöögist, kus peab kõne president Donald Trump. Lisaks kohtub välisminister esindajatekoja välisasjade komisjoni Euroopa alamkomitee esimehe Bill Keatinguga.