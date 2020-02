CityBee toob Eestisse veel ligi 200 sõiduautot

"Nii CityBee sõiduautode kui kaubikute kasutajate arv suureneb päev-päevalt, mistõttu oleme otsustanud sõidukeid Eestisse juurde tuua, et tagada vabade sõidukite kättesaadavus kõikidele huvilistele," ütles CityBee Eesti juht Britta-Liisa Ait pressiteate vahendusel.

Praegu on Tallinna ja lähiümbruse valdade tänavatel kokku 241 CityBee sõidukit, millest 206 on sõiduautod. Valikus nii manuaal- kui automaatkäigukastiga sõiduautod kui ka hübriidsõidukid, tulevikus soovitakse tuua juurde ka elektrisõidukeid, teatas CityBee.

Ait nentis, et kuigi aasta lõpuks on Eestis üle 400 sõiduauto, siis hetkel on veel vara öelda, millised automudelid valikusse lisanduvad.

"Eestisse jõudvate sõiduautode margid ja mudelid sõltuvad suuresti meie klientide eelistustest, kuid kindlasti soovime juurde tuua üha rohkem automaatkäigukastiga sõidukeid ning ka hübriidsõidukeid," selgitas Ait. Ta lisas, et kõik CityBee sõiduautod on uued ehk maksimaalselt üks aasta kasutuses olnud sõidukid.

Pärast uute sõiduautode turule toomise valmistub CityBee ka uueks elektriliste tõukerataste hooajaks. CityBee Eesti juht tõi välja, et kui möödunud aastal oli tõukerataste põhiliseks kasutuspiirkonnaks Tallinna kesklinn, siis sel hooajal soovib firma tõukerataste kasutustsoone veelgi laiendada.