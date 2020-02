Hukkunuteks on rongi juhid ning üks vigastatutest on rongi koristaja. Rongis oli õnnetuse hetkel 28 reisijat, kellest mõned said kergemaid vigastusi, vahendas BBC.

Rong oli teel Milanost Salernosse. Kuigi juurdlus alles käib, oli esialgsetel andmetel õnnetuse põhjuseks see, et kiirrong puudutas kõrval asuval rajal liikunud rongi kaubavagunit ja paiskus raudtee ääres olnud maja suunas. Õnnetuse käigus eraldus vedur ülejäänud kiirrongist.

Uudisteagentuuri ANSA andmetel olid selles raudteelõigus parajasti käimas hooldustööd.

BBC kirjutab, et kuigi Itaalias on juhtunud õnnetusi kohalike rongidega, siis käesoleval juhul on tegu esimese korraga, kui õnnetus juhtub Itaalia transpordisüsteemi uhkuseks peetud Frecciarossa kiirrongiga. Nimetatud kiirrongid liiguvad umbes 300 kilomeetrit tunnis ning neid on seni peetud tõhusateks, täpseteks ja turvalisteks.

#Lodi #6febbraio aggiornamento ore 12:15, nelle immagini la ricognizione effettuata dai droni dei #vigilidelfuoco sull'area dell'incidente ferroviario. Prosegue la messa in sicurezza della zona pic.twitter.com/y24CYppt5n — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 6, 2020

#Lodi #6febbraio aggiornamento ore 8:30, incidente ferroviario: deceduti i due macchinisti, 28 i feriti. Prosegue il lavoro delle squadre di #vigilidelfuoco al lavoro per la messa in sicurezza dei convogli pic.twitter.com/fskFGqOjxU — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 6, 2020