Kaju: Trumpi tagandamisprotsess algas sisuliselt tema ametisse valimisest

Poliitikavaatleja Andreas Kaju ütles "Ringvaates", et USA presidendi Donald Trumpi tagandamisprotsess algas sisuliselt tema ametisse valimise hetkest. Sellele vaatamata on tal nüüd oma ametiaja kõrgeim reiting.

Kaju rääkis, et sisuliselt algas Trumpi tagandamisprotsess tema ametisse valimise hetkest, või vähemalt algas siis selleteemaline diskussioon.

"Selleks otsustavaks hetkeks oli siis eelmisel aastal see kurikuulus telefonikõne Ukraina presidendiga, mida paljud inimesed pealt kuulasid. Ja selle kõne ajal üsna üheselt Trump tegi ettepaneku, et selleks, et asjad läheksid edasi, oleks vaja algatada üks uurimine tema poliitilise konkurendi Joe Bideni suhtes," meenutas Kaju.

Kaju märkis, et alguses mõjus tagandamisprotsess Trumpi populaarsusele kehvasti, aga selle nädala lõpul on president Trumpil viimase kolme aasta kõige kõrgem reiting, mis on 49 protsenti.

Kaju rääkis, et vaatamata kehvale suhtele, mis on vabariiklaste ja demokraatide vahel, tehakse päris palju ka koostööd. "Räägitakse läbi nii Valges majas kui ka kongressis ja nende kahe vahel ning nende meeskondade vahel väga erinevaid asju. vabakaubandus leppeid, kriminaalõigusreforme, asju, mida ongi koos viimaste aastate jooksul ära tehtud," lausus Kaju.

Selle aasta novembris toimuvad ka USA presidendivalimised ja Kaju sõnul on väga tõenäoline, et vabariiklaste presidendikandidaat on Donald Trump.

Küsimusele, kas demokraatide seas leidub mõni kandidaat, kes võib Trumpile vastu saada, vastas Kaju, et kindlasti on. "On mitmeid kandidaate, kelle puhul nädalast nädalasse tehtud uuringud, kus vastandatakse Trumpi demokraatide tippkandidaatidega, on mitmeid kandidaate, kelle puhul uuringud näitavad, et nad teda lüüa," lausus Kaju.

Üheks selliseks kandidaadiks võib olla Pete Buttigieg, kes esindab Kaju sõnul demokraatide mõõdukamat tiiba. Kaju rääkis, et kuigi Buttigieg on gei, ei ole see tänapäeval ka konservatiivsete ameeriklaste seas see tema valimist välistav faktor.

Teise potentsiaalse Trumpi vastaskandidaad Bernie Sandersi kohta ütles Kaju, et tema on väga populaarne noorte demokraatide seas.