Pärnu mees õpetab mudellennukeid kokku panema

Pernova hariduskeskuse lennumudellismiringis käib kuus-seitse poissi ja õpetaja tunnistab, et õnneks on veel noori, kelles on säilinud huvi midagi oma kätega teha. Kuigi nutiseadmed on kahtlemata suurimad konkurendid.

Maja, kus lennumudellismiring tegutseb, valmis kümne aasta eest. Aga õpetaja Ants Selgoja on noortele tehnikahuviliste mudellennukite valmistamist õpetanud juba 1970-ndate algusest. Sellest ajast on alles nii mõnigi unikaalne mudel, kõik mõistagi õpilaste oma kätega valmistatud. Ja auhinnakapp näitab, et võistlustelgi on saavutatud häid tulemusi. Selles ringis õpitakse tööriistu kasutama ja millimeetri täpsusega asju valmistama, nendest oskustest võib tulevases elus kasu olla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Õnneks on veel huvilisi. Aga väga paljud tahavad ikka nuppe vajutada. Siin on meil ka lennusimulaatorid, ikka väga suur aeg läheb lennusimulaatoril harjutamise peale. Praegu ikka kuus-seitse poissi on pidevalt kohal, pole häda midagi," ütles Pernova hariduskeskuse lennumudellismiringi õpetaja Ants Selgoja.

Oma töö kallal rahulikult nokitsevad noormehed peavad seda ringi igati toredaks, kus saab vaba aega sisustada.



Noormehed tunnistavad, et just oma kätega midagi teha on kõige huvitavam kogemus.