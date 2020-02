Tartu linn: Raatuse kooli juht ei pea lapsevanemate protesti tõttu lahkuma

Raatuse koolis on konflikt kestnud juba mitmeid aastad, teravamalt viimasel aastal. Olukorda on sekkunud nii linna palgatud lepitaja, õigukantsler kui ka viimastel nädalatel on vastuseid nõudvatele ja lahkuma keelduvatele vanematele kutsutud politsei, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lapsevanem ja hoolekogu liige Piret Sapp ütles, et lapsevanemad on lootnud koolijuhi suhtumise muutust, ent see aeg on nüüd möödas. "Me tõesti ei usu enam koolijuhi muutumisvõimesse ja me tõesti arvame, et muud lahendus ei ole, kas üheltpoolt liiguvad ja lahkuvad edasi õpilased ja õpetajad või teisaltpoolt lahkub koolijuht," ütles Sapp.

Natuke üle kümne kriitilise lapsevanema ja õpetaja, kes on teinud pöördumisi ka ametkondadele, süüdistab Kinki reljeefses juhtimises, kaadrivoolavuses ja liiga kiiretes muutustes.

Kink tunnistab, et tema juhtimisstiil on olnud liiga otsekohene. Kingi hinnangul on aga kriitilised lapsevanemad tema ja mõnede õpetajate vastu suunatud rünnakutega üle piiri läinud.

"Ma räägin palju metafooridega asju ja samamoodi tegin ma umbes aasta tagasi musta huumorit, mis kõigile ei sobi. Ja kuna see kõigile ei sobinud, siis ma tõmbasingi natuke tagasi ja kindlasti püüan ma olla vähem kirglik. Tundub, et see rünnak on ebaproportsionaalselt suur ja tegelikult tegeletakse sellise pahatahtlikult asjade otsimisega, millega on võimalik rünnata," ütles direktor Kink.

Kink lisas, et tal on õpetajate ja lapsevanemate seas rohkem toetajaid.

Linn on direktorile tehtud kriitikaga osaliselt nõus, aga suures pildis Kingu tööga rahul ning ei kavatse teda tagandada.

Tartu linna üldhariduse peaspetsialisti Kristi Aavakivi hinnagul võib lapsevanemate tegevust nimetada liialt intensiivseks.

"Me oleme kokku leppinud juba septembris, et ta kontrollib oma väljendusviisi ja püüab kooli õpetajaskonda rohkem toetada. Toomas Kink on väga uuendusmeelne direktor. Tänu temale on suuresti meil tartu linnas olemas põhikoolide kvaliteedi kokkulepe, mida ka Raatuse kool on väga aktiivselt ellu viinud, seal on väga palju haridusuuenduslikke mõtteid," ütles Aavakivi.

Linna saadetud lepitaja Martin Tiidelepa sõnul on alates oktoobrist korraldatud 22 koosolekut, et tüli lahendada, kokkulepele pole senimaani jõutud. Linn viib lähiajal õpetajate seas läbi heaoluküsitluse, mille tulemused selguvad märtsis. Siiski mainis Kristi Aavakivi, et tegu ei ole Toomas Kingu usaldushääletusega ning proovitakse leida rahumeelne lahendus.