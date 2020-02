Ajaleht: Eesti territoriaalvetes uppus traaler, inimesed pääsesid

Soome meripääste juhi Janne Ryönänkoski sõnul osales operatsioonis Soome poolelt Porvoo päästelaev ja päästekopter Helsingist. Samuti olid päästmas Eesti alused ja kopter.

Eesti päästekopter viis viis meeskonnaliiget Tallinnasse, Soome kopter kaks Helsingisse haiglasse.

Esmaabi otsustas, et see on parim lahendus, ütles Ryänkoski. "Minul pole andmeid nende vigastustest, teadaolevalt pole elu ohus," lisas ta.

Eesti võimudelt pole ERR-il õnnestunud õnnetuse kohta kinnitust ja täpsemat teavet saada.