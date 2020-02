Reinsalu ütles välisministeeriumi teatel, et Eesti jaoks on USA üks olulisemaid partnereid ning kongressil on oluline roll tugeva Atlandi-ülese sideme hoidmisel NATO kaudu, aga ka suhetes Euroopa Liiduga ja kahepoolselt.

Reinsalu sõnul on NATO muutunud tugevamaks ja USA on mänginud selles juhtrolli.

Välisministri sõnul näevad Ameerika Ühendriigid ja Eesti globaalset ohupilti sarnaselt. Eesti on väga tänulik senise julgeolekuabi eest regioonile ning sooviks näha selle pikaajalist suurenemist.

Reinsalu hinnangul on Eesti huvitatud strateegilise dialoogi arendamisest USAga, et maandada julgeolekudefitsiiti meie piirkonnas. "USA sõjalise aktiivsuse kasv meie regioonis vastab Eesti arvates ka Ühendriikide endi elulistele julgeolekuhuvidele," rõhutas ta.

Reinsalu ja Keating arutasid ka Venemaa tegevust. "Jätkuv agressioon Ukraina ja Gruusia suunal ning Venemaa üha jõulisem ajalooga manipuleerimine näitab, et kahjuks on endiselt tegemist suure julgeolekuväljakutsega globaalsele stabiilsusele ja reeglitel põhinevale maailmakorrale. Seda enam on mõlemal pool Atlandi ookeani vajalik hoida praegust Venemaa-suunalist poliitikat ja jätkata kehtestatud sanktsioonidega," lausus Reinsalu.

Ühtlasi tutvustas Reinsalu põhjalikult Kolme mere algatuse juunis Tallinnas toimuvat tippkohtumist, mille eesmärk on suurendada ühenduvust ja investeeringuid ning luua uusi ärivõimalusi, sealhulgas Ameerika firmadele.