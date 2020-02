Eesti haiglad peavad aina enam arvestama patsientidega, kelle kehakaal on tavapärasest märksa suurem. Nende aitamiseks on vaja nii rohkem personali, aga ka tugevamaid voodeid ja operatsioonilaudu.

"Elanikkonna kehakaalu tõus on olnud märgatav, õnneks väga markantseid ülekaalulisi inimesi Eestis siiski ei ole. Aga teatud ettevaatamised ja ettevaatused me siiski peame arvestama," rääkis Põhja-Eesti regionaalhaigla ravitöö direktor Helis Pokker.

Kui praeguste haiglavoodite kandevõime on 150 kg, siis uute voodite hankes on kandevõimeks planeeritud 180 kg. Mullu asendas suurhaigla ühe operatsioonilaua uuega, mille kandevõime on 380 kg. Kuna haiglas tehakse maovähendusoperatsioone, siis on raviasutus pidanud end paremini varustama eriti raskete patsientide jaoks. Nende patsientide jaoks on olemas voodid, kus maksimaalne lubatud patsiendi kaal on 450 kg.



Kui veel kümmekond aastat tagasi oli regionaalhaiglas probleeme, sest laiaõlgsed või ülekaalulised patsiendid ei mahtunud MRT seadmesse ära, siis nüüd seda probleemi olla ei tohiks.

"Kui me võrdleme meie ja USA aparatuuri, siis seal, kus väga markantsente ülekaaluliste osakaal on oluliselt suurem, on ka aparaadid natukene suuremad kui meie omad. Me ikkagi arvestame Eesti tänase olukorraga. 150kilone patsient ei ole meie jaoks probleem, hakkama saame ka 180 kilo," rääkis Pokker.

Ida-Tallinna keskhaigla juhi Märt Põlluveeri sõnul on tegu suure probleemiga, millega tuleb arvestada näiteks erakorralise meditsiiniosakonna ümber ehituse ajal. Näiteks on kavas osta paar väga laia voodit.

"Me praegu nuputame, mida teha, sest tõsta neid ei jaksa või on vaja vähemalt nelja viit meest, et kas me saaksime kuidagi teha sellise süsteemi, et kiirabiraami pealt mööda rullikuid patsienti veeratada voodisse," rääkis Põlluveer.

Suure ülekaalu korral tekib arsti sõnul probleem uuringute tegemisel. "Ei saa ju inimesele päris radiatsioonikahjustuse piiril kiirgust sisse, et mingit pilti saada," ütles EMO juht. Kogukate patsientide aitamine nõuab ka rohkemat personali. Põlluveer tõi lihtsa näite, et on vaja mitut inimest, kes aitaksid haige asendit muuta.

EMO juhi sõnul on suure ülekaaluga inimesi olnud kogu aeg, tänapäeva meditsiin tagab neile senisest pikema eluaea. Kuna üldjuhul on nad väga haiged, siis vajavad nad korduvalt haiglaravi.

"See kindlasti ei ole viimase aja probleem, aga viimasel ajal eeldatakse et nendega haiglas midagi tehakse ja tuuakse kodust ära," lisas ta.

Tartu ülikooli kliinikumi ülemõe Tiina Freimanni sõnul haiglainventari ostmisel arvestatakse võimalusel alati patsientide suurema kehakaalu ja pikkusega.

"Võrreldes 2010. aastaga oleme ostnud laiemaid voodeid (100 cm asemel 106 cm). Lisaks oleme ostnud vastavalt vajadusele erimõõtmelisi voodeid eriti suure kehakaaluga patsientidele kandevõimega kuni 350 kg," rääkis ülmeõde.



Operatsioonilaudade kandevõime uutes operatsioonitubades on samuti 350 kg, kuid haiglas on veel üksikuid vanu operatsioonilaudu kandevõimega 150 kg.



Haiglavoodite nõuetekohane kandevõime on vähemalt 225 kg, voodi pikkus kuni 220 cm ning voodi pikendamise võimalus vähemalt 20 cm. Intensiivravivoodite ja transportraamide kandevõime on 250kg.



Kompuutertomograafid (KT) ja magnetresonantstomograafid (MRT) on mõeldud maksimaalselt 200–250 kg kaaluvatele patsientidele, kuid Freimanni sõnul on oluline patsiendi läbimõõt – kõige suurem kompuutertomograafi toru diameeter on 78 cm ja MRT 70 cm. Neist suuremaid ei toodeta. "MRTs pole ükski uuring patsiendi suure kehakaalu tõttu ära jäänud, kuid kompuutertomograafis aga küll, kuna kaal on üle lubatud 200 kg," rääkis Freimann.



Viimastel aastatel on kliinikud pidanud soetama suurema kehakaaluga patsientidele läbivaatuslaudu, ratastoole, dušitoole, potitoole ja kaale. Uued patsiendi kaalud võimaldavad kaaluda patsienti kehakaaluga kuni 300 kg.

Põhja-Eesti regionaalhaigla ravitöö direktori Helis Pokkeri sõnul tuleks rohkem kui haiglate valmisolekust rääkida hoopis ülekaaluga kaasnevatest tervisehädadest. Ka Märt Põlluveere sõnul ei adu Eesti inimesed veel, kui tõsine terviserisk on liigne kehakaal.