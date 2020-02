Põgus pakane asendub sula ja jäitega

Nagu ikka, olid antitsüklonit piiramas mitmed madalrõhualad, ulatuslikum neist jäi Atlandile ja viimase sajuala lähenes Iirimaale. Teine tsüklon kulges mööda Gröönimaa rannikut ning sellega seotud madalrõhulohk liikus täna üle Skandinaavia Soome poole ja puistas oma teel lund.

Eeloleval ööl liigub sajuala üle Eesti ja peamiselt sajab lund või lörtsi. Maa saab mitmel pool küll valge vaiba, kuid ilmamuutusega käib kaasas saabuv soe õhumass. Nii muutuvad liiklustingimused keerulisemaks, sest laialdaselt on jäidet. Homne päev tuleb nii Eestis kui ka teistes Läänemere maades peamiselt pilves taeva all. Kõrgrõhkkond taandub Venemaale, kuid on veel piisavalt tugev et tihedamad vihmapilved eemale tõrjuda.

Öösel on pilves ning sajab lund ja lörtsi, kohati ka vihma. Pärast keskööd lääne poolt alates saju võimalus väheneb ja mitmel pool tekib jäide ja udu. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul -1..-4, Lääne-Eestis -1..+3°C

Hommik tuleb samuti pilvine ja esineb vaid üksikuid sajuhooge lörtsi ja vihmana. Jäite oht on jätkuvalt suur. Puhub loodetuul 4-10, rannikul puhanguti 12 m/s. Miinusesse hommik ei lähe ja kraade on 0..+3.

Päeval jätkame pilvise taevaga ja nüüd sajab mitmel pool uduvihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 3-8 m/s, õhtul saartel edelatuul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on +1..+4°C.

Edaspidi on oodata pilves selgimistega ilma ja siin-seal võib sadada vihma või lörtsi. Keskmised on plussis ja ulatuvad öösiti +1st kuni +2ni ning päeval +3st kuni +4ni.