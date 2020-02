"17 hukkunut, 14 haavatut," ütles anonüümsust palunud ametnik Bangkokis asuvast üleriikliku päästeteenistuse keskusest, mis vastutab ohvrite arvu üleslugemise eest.

Lehe Thai Rathi sõnul algas tulistamine kell 15.30 ning viis tundi hiljem näib, et olukorrale pole suudetud punkti panna, sest tulistaja on jätkuvalt vabaduses. Võimud panid tema leidmiseks ja inimeste päästmiseks kinni ostukeskuse Terminal 21.

Politsei sõnul on ründaja staabiveebel Jakapanth Thomma. Ka kaitseministeerium kinnitas tema nime, kuid ütles, et ta auaste on seersant.

Täies taktikalises varustuses Thomma varastas mitme Tai väljaande sõnul sõjaväe sõiduki ning postitas sotsiaalmeediasse rünnaku toimumise ajal pilte ja videoid.

Veebis levivad toimunust teisedki videod ja pildid, millest on näha automaaditule eest pagevaid inimesi. Ametnike varasemal sõnul lasi Thomma käiku kuulipilduja.

Ühe politseiniku sõnul lasi sõdur algselt maha ühe teise sõduri ja ühe naise ning haavas kolmandat inimest. Väidetavalt on tulistamise taga maavaidlus.

Anonüümsust palunud teiste politseinike sõnul võttis mees oma baasist tulirelva, sõitis Terminal 21-e ja tulistas kogu tee.

Tais on paljudel tulirelvad, kuid sõdurite massitulistamised, eriti tsiviilisikute vastu, on haruldased.