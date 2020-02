Ilm tuleb tuuline ja sajune

Eestisse jõuab sadu ööl vastu esmapäeva ning ka päev tuleb Läänemeremaades kõikjal sajune. Ja ka tuul ei taha veel rahuneda.

Eelolev öö on aga pilves selgimistega. Ning vaid kohati võib sadada vähest vihma või lörtsi. Paiguti on udu. Edelatuule puhangud ulatuvad 15ne m/s ning õhutemperatuur jääb 1 külma ja 4 soojakraadi piiresse.

Hommikul on ilm valdavalt pilves ja olulise sajuta. Termomeetri näit jääb -1 ja +4 vahele.

Päev on pilves selgimistega ning kohati sajab vähest vihma. Edela- ja lõunatuul tugevneb õhtuks 6-10n puhanguti 15, saartel ja rannikul aga kuni 22 m/s. Sooja on homseks päevaks oodata 2-6 kraadini.

Ka uuel nädalal on päevasooja keskmiselt 3 kraadi ning arvestatavaid miinuskraade pole oodata ka öötundideks.

Sajuvõimalus on aga jälle suurem, ehk mitmel pool Eestis sajab siis vihma või lörtsi. Positiivne on aga see, et vahepeal on näha ka päikest ja päevavalgust on ka juba natuke pikemalt.

Ööl vastu püuhapäeva saab taevas aga täiskuud, natuke tuleb ehk varuda kannatlikkust, sest liikvel on ka mõned pilved.