Ratas sõidab äridelegatsiooniga Jaapanisse majanduskoostööd tihendama

Peaminister Jüri Ratas on homsest neljapäevani koos 17 Eesti ettevõttega ametlikul töövisiidil Jaapanis, mille peaeesmärk on tihendada kahepoolseid suhteid ja laiendada majanduskoostööd. Ratasega on kaasas haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning riigikogu liige ja Eesti-Jaapani sõprusgrupi esimees Kaido Höövelson.