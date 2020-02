Ööl vastu esmaspäeva pilvisus tiheneb. Saartelt levib lörtsi- ja vihmasadu mandrile. Hommikul sajab Ida-Eestis paiguti ka lund ja kohati on sadu tugev. Puhub lõunatuul sisemaal 8-13, puhanguti kuni 20 m/s. Saartel ja rannikul on tuule kiirus 13-18, puhanguti 24-27 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel tugevneb öösel lõunatuul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Lainekõrgus on 1,4-2 meetrit. Vastu hommikut hakkab sadama lörtsi ja vihma, lühiajaliselt võib sadada ka lund. Nähtavus on mõõdukas, kuid sajus halb. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.

Esmaspäeva päeval on enamasti pilves ilm. Sajab vihma, Ida-Eestis sekka ka lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul sisemaal 8-13, puhanguti kuni 20 m/s. Saartel ja rannikul ulatub tuule kiirus 12-17, puhanguti kuni 24 m/s. Pärastlõunal tuul veidi nõrgeneb ja õhtul hõreneb ka sadu. Sooja on 2-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunatuul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Pärastlõunal tuul veidi nõrgeneb ja pöördub edelasse. Lainekõrgus on 1,4-2 meetrit. Sajab lörtsi ja vihma. Nähtavus mõõdukas, kuid sajus halb. Sooja on 2-4 kraadi.

Päästeamet soovitab sööki ja jooki varuda

Kuna ilmateenistus andis tugevneva tuule tõttu läänepoolsetele maakondadele teise taseme tormihoiatuse ja ülejäänud Eestile esimese taseme oma, soovitab päästeamet endale söögi- ja joogipoolist varuda.

"Tugev tuul võib kaasa tuua elektrikatkestusi, murda puid ja häirida laevaliiklust. Varu süüa ja juua, hoia prognoosidel silm peal siin ning jaga seda postitust sõpradele," kirjutab päästeamet sotsiaalmeedias. "Kui elektriühendus ja mobiilside katkevad, kuula täistundidel Vikerraadio uudiseid patareiga raadiost või autoraadiost."

Teise taseme hoiatuse said ka Läänemere ja Liivi lahe põhjaosa, Soome lahe lääneosa ja Peipsi järv. Soome lahe idaosa pääses esimese taseme hoiatusega.