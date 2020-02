Helme kohtus teiste seas narkootikumidevastase võitluse ameti (DEA) asejuhi Preston L. Grubbsiga, teatas siseministeerium. "(Grubbs) kinnitas, et Eesti on üks nende parimaid koostööpartnereid, sest meie inimesed tegutsevad kiirelt ja tõhusalt ning peavad kokkulepetest kinni," rääkis Helme.

Lisaks pikalt koostööteemana üleval olnud fentanüülile räägiti kokaiini tarvitamise tõusvast trendist, kanepi legaliseerimise tagajärgedest ja nendega tegelemisest.

"USAs on mitmetes osariikides kanepi tarvitamine legaliseeritud ja neil on hea ülevaade, mis see endaga kaasa on toonud. Koostöö ja teineteiselt õppimine sel teemal jätkub ka tulevikus," rääkis Helme.

Siseminister tänas FBI Akadeemiat senise panuse eest meie ekspertide koolitamisel. Helmet võõrustas akadeemia väljaõppe asedirektor Renae McDermott, kellega siseminister kohtub sügisel ka Tallinnas.

Lisaks küastas Helme strateegiliste uuringutega tegelevat mõttekoda CSIS (Center for Strategic and International Studies), kus ta kuulas USA justiitsministri William Barri kõnet Hiina mõjuvõimust 5G valdkonnas ning tegi Barriga hiljem kiirkohtumise. Seejärel kohtus siseminister töisemas õhkkonnas ka teiste USA justiitsministeeriumi esindajatega.

"See oli väga sisukas kokkusaamine, kus jätkasime muu hulgas Barri poolt peetud kõne teemal ehk rääkisime Hiinast ja 5G murekohtadest. Tahaksime käia USAga 5G teemal ühte jalga, samas peame aga jälgima, millised on arengud Euroopa Liidus, sest Euroopas on kombeks leida erinevates küsimustes konsensus," selgitas siseminister.

Pikemalt räägiti kohtumisel ka rahapesuvastasest võitlusest, kus USA justiitsministeerium näitas valmisolekut Eestiga kogemusi jagada.

USA rahvusliku palvushommikusöögi jätkuna kohtus siseminister Helme kongressis esindajatekoja liikmetega, sealhulgas Steve Scalise'i, Robert P. Aderholti ja Ron Estesiga, kellega räägiti Kolme mere algatusest, vahetati mõtteid Hiina teemadel ning arutleti ka üldistel julgeoleku, eelkõige küberjulgeoleku teemadel.