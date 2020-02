Esialgne uurimine paljastas, et kahtlusaluses olid ebaseaduslikult Venemaalt Soomesse toonud hunte, kirjutab Yle.

Esimesel politseireidil leiti 64 koera, lisaks kass, kanu, tuvisid, minisigu ja kitsi, kes kõik elasid väga kehvades tingimustes. Järgmisel reidil leiti kahtlusaluste maavalduselt kümneid koeri, kellest 33 pandi magama.

Politsei alustas hundi ja koera ristamise uurimist pärast seda, kui neile laekus vihje, et ühel eraisikul Karkkilas on isiklik hunt. Hiljem selgus, et tegu on aretatud hundiga.

Läbiotsimisel leidsid uurijad tõenäoliselt Põhja-Ameerikast pärit musta hundi ning aretatud huntkoera. Loomad olid suletud sauna, kus nad elasid oma väljaheidete sees ning neile polnu jäetud ei toitu ega juua.

Kohtuasja arutamine algab tänavu kevadel.