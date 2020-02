Kohati on tuul võtnud orkaani mõõtmed. Suurbritannias on antud ka tulvahoiatusi. Tormipiirkond ulatub Iirimaalt ja Suurbritanniast Prantsusmaa, Belgia, Hollandi, Saksamaa ja Šveitsini.

Suurbritannias on kümned tuhanded inimesed elektrita ja ära on jäetud mitmeid spordivõistlusi, kaasaarvatud jalgpallimatš Premier League`s. Lennufirmad on tühistanud sadu lende ning rongifirmad paluvad inimestel mitte reisida, kirjutab BBC. Üle riigi oli pühapäeva pärastlõuna seisuga elektrita 92 000 inimest. Elektrifirmade teatel on nad tormi algusest taastanud elektriühenduse 189 000 kliendile.

Üleujutuste tõttu on mitmes piirkonnas inimesed kodudest evakueeritud.

Some people living on Warth Road in #Radcliffe have been evacuated to the Castle Leisure Centre in #Bury. The River Irwell has burst its banks. People say it's worse than the Boxing Day Floods in 2015. #StormCiara pic.twitter.com/7dOygQslDs — BBC Radio Manchester (@BBCRadioManc) February 9, 2020

Mõnes piirkonnas Suurbritannias ulatub tuule kiirus 140 km/h-ni (umbes 40 m/s). Ilmateenistus on andnud hoiatuse, et väljas viibimine võib olla eluohtlik.

Ühendkuningriigi ilmateenistuse meteoroloog Alex Burkilli sõnul on Ciara puhul tegu harjumuspäratu tormiga selle ulatuse tõttu. Kui tavaliselt tabavad tugevad tormituuled rannikualasid, siis seekord ulatuvad need ka sisemaale, selgitas ta.

Tormituul on nii kõva, et ka kuninganna Elizabeth II jättis ära oma igapühapäevase kirikuskäigu.

The energy & power of this storm are unreal. The gusts of wind are exceptional and water is pouring.

Can't believe that this just happened. #Storm #StormCiara pic.twitter.com/4rWPv9JfMC — YorkshireShepherdess (@AmandaOwen8) February 9, 2020

Torm liigub põhja suunas ning Norra ja Taani vaheline laevaliiklus on seetõttu juba peatatud. Ööseks peaks tormituuled jõudma Soome ja Eestini. Soome ilmateenistus prognoosib merel tormituuli, kuid hoiatab ka maal puude langemise ja elektrikatkestuste eest, kirjutab Yle.

Tormi tõttu katkestati laevaliiklus Norra ja Taani vahel. Euroopa jalgpalliliigades on lisaks Inglismaale ära jäetud mänge ka Saksamaal, Belgias ja Hollandis. Viimases jäeti ära kõik nädalavahetusel plaanis olnud mängud.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh — Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020

Torm aitas püstitada ka ühe omapärase rekordi: taganttuule toel lendas British Airwaysi lennuk New Yorgist Londonisse vähem kui viie tunniga, täpsemalt nelja tunni ja 56 minutiga. Tavapäraselt kestab lend umbes kuus tundi, kirjutab Yle.