Pime puutöömeister avas YouTube`i kanali

Saaremaal elav puidumeister Pavel Kadõkov on ehe näide selle kohta, et nägemise kaotamine ei takista hakkajal inimesel oma harrastusega jätkamist. Enamgi veel – nüüd on mees otsustanud hakata juutuuberiks, mis sellest, et oma videoklippe ta seal ise ei näe.

Vaatamata aastakümneid tagasi läbi elatud traagilisele õnnetusele, mis võttis temalt nägemise ja parema käe, on mees suutnud oma sisemise entusiasmiga panna paljusid imestama.

"Mis puudutab laua töötlemist ehk hööveldamist, paksustamist, möötu saagimist, profiili andmist – see on kõik minu enda välja mõeldud, enda tehtud. Need mõõdud siin, sissefreesitud tüübliaugud, see kõik-kõik. Mul on lihtsam öelda, mida ma ei ole siin teinud," rääkis Pavel.

Ja et kõik ikka näeksid ja usuksid, kuidas saab pimedana teha sellist tööd, otsustas mees luua oma YouTube`i kanali, et oma tegemisi ja oskusi teistele näidata.

Klippide operaatoriks on küll abikkasa Marietta, aga režissööriks ikka Pavel ise.

"Me teeme ju konkreetseid töö asju. Tema räägib, mida on vaja teha, ja mina vaatan, kuidas seda saab teha. Ja eks ma ikka ise nuputan ka, aga Pavel ütleb, mida on vaja ja siis teeme," rääkis Marietta.

Paveli jaoks on YouTube põhiline koht, kust erialast infot saab.

Ma uurin asju YouTube`ist, ma ütlen alati oma sõpradele, et saada mulle video ja ma vaatan selle üle, kus õpetatakse midagi tegema. Kui ma ei saa aru jutust, siis ma palun vaadata naisel või sõpradel kirjeldada," lausus mees.