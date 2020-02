Hiinas on uude koroonaviirusesse surnud 908 inimest, teatasid esmaspäeval võimud. Arvestades Hiina režiimi iseloomu ei saa välistada, et tegelik arv on siiski suurem.

Hubei provintsi tervisekomisjon kinnitas 91 inimese surma ja 2618 uut nakkusjuhtumit.

Hiinas on uude koroonaviirusesse nakatunud 40 171 inimest, teatas riiklik tervisekomisjon esmaspäeval.

Uuendatud andmetel on üle terve riigi 97 uut surmajuhtumit, kõige enam nõudis viirus viimati ohvreid Hubei provintsis, kus sellesse suri 91 inimest. Üle terve riigi on koroonaviirus nõudnud kokku 908 inimelu.

Uus viirus hakkas arvatavalt levima Hubei pealinnas Wuhanis asuvalt turult, kus müüdi metsloomi.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas laupäeval, et juhtumite arv Hiinas on stabiliseerumas.

Pühapäeval suundus Hiinasse ka WHO rahvusvaheliste ekspertide meeskond, teatas organisatsiooni peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus Twitteris.

Ainsad viirusega seotud surmajuhtumid väljaspool Hiinat on olnud üks mees Filipiinidel ja üks Hongkongis.

Hiinas lõppesid viiruse tõttu pikendatud pühad

Miljonid hiinlased naasid esmaspäeval tööle pärast pikki pühi, millega loodeti aeglustada praeguseks üle 900 inimese tapnud koroonaviiruse levikut.

Kuigi Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on teatanud esialgsetest märkidest, et epideemia võib hakata stabiliseeruma, hoiatas WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, et välisriikides võivad nakatuda veel paljud inimesed, kes ei ole kunagi Hiinas käinud.

Viiruse leviku piiramiseks on Hiina sulgenud Hubei provintsi linnad ning peatanud transpordiühendused üle kogu riigi, et peatada sadade miljonite inimeste tavapärane reisimine Hiina uusaasta ajal.

Koroonaviirusega seotud ettevaatusabinõud ja hirm on aga Hiina pealinna Pekingi tänavad inimtühjaks muutnud, selgub käesolevale uudisele lisatud uudisteagentuuri Reuters videost.

Salvestiselt on näha, et inimesi liigub tänavail väga vähe, tühi on ka metroo ning kaubanduskeskustessegi ei jätku enam külastajaid.

Jaapani kruiisilaeval diagnoositi veel 60 inimesel koroonaviirus

Jaapani rannikul karantiinis oleval kruiisilaeval Diamond Princess diagnoositi veel umbes 60 inimesel koroonaviirus, teatas Jaapani rahvusringhääling NHK esmaspäeval.

Koos uute nakatumistega on laeva reisijate ja meeskonna seas kinnitust leidnud umbes 130 inimese nakatumine.

Jaapani terviseministeerium ei ole teadet seni kommenteerinud.

London: uus koroonaviirus on tõsine ja otsene oht

Briti valitsus hoiatas esmaspäeval, et uue koroonaviiruse puhang kujutab endast "tõsist ja otsest" ohtu ning teatas uutest meetmetest avalikkuse kaitseks.

"Uue koroonaviiruse ülekandumine kujutab endast elanikkonnale tõsist ja otsest ohtu," teatas terviseministeerium avalduses.