Euroopas on torm Ciara tõttu tekkinud rohkelt transpordiseisakuid - ära on jäänud sadu lennu- ja rongireise.

Tavapärasest tugevam tuul ja tihedam vihm on olnud näiteks Briti saartel, Prantsusmaal, Belgias, Šveitsis, Hollandis, Saksamaal ja Skandinaavias, vahendasid ERR-i teleuudised ja Yle.

Ühendkuningriigis ja Iirimaal on jäänud elektrita kümneid tuhandeid majapidamisi. Ühendkuningriigi põhjaosas on olnud üleujutusi ning meteoroloogid on hoiatanud, et tugev tuul ja vihm jätkuvad ka pärast torm Ciara lõppu. Tulvaveehoiatusi on antud 170. Ka Iirimaal on üleujutuste oht.

Kõige kõvem tuul puhus Walesis Aberdaronis, kus mõõdeti tuule kiiruseks 40 meetrit sekundis.

Ka Prantsusmaa põhjaosas on antud tormihoiatus ning inimesi kutsutakse üles mere ääres mitte liikuma.

Lende on ära jäänud kõige rohkem Amsterdami, Brüsseli ja mitmetes lennujaamades.

Näiteks Londoni Heathrow' lennuväljale saabunud British Airwaysi reisilennukil õnnestus orkaanimõõtu tuules maanduda alles teisel katsel.

Esimesel korral sai lennuk küll korraks ratastega maandumisrada puudutada, siis pidi piloot aga ohutuse huvides uuesti õhku tõusma. Teisel korral õnnestus pilootidel õhusõiduk siiski kindlalt maapinnale jätta.