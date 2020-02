Trumpi 4,8 triljonine eelarve sisaldab juba tagasilükatuid kärpeid

Esmaspäeval avaldatava eelarvekava järgi tõuseks puudujääk tänavu üle triljoni dollari, kuid peaks edaspidi hakkama järk-järgult langema.

Plaan sisaldab kärpeid toidutalongide programmile, põllumajanduse subsiidiumidele, tervishoiuprogrammile Medicaid ja õppelaenudele, kuid on sisuliselt välistatud, et see sellisel kujul kongressi heakskiidu saab.

"Taaskord näitab president, kui vähe ta väärtustab head tervist, finantskindlust ja töötavate Ameerika perede heaolu," ütles esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi.

"Aastast aastasse on president Trumpi eelarved proovinud tuua laastavaid kärpeid üliolulistesse programmidesse, millest sõltuvad miljonid ameeriklased," ütles ta.