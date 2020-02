Eestit külastavad enim Soome turistid, kuid kiiresti kasvab Läti turistide hulk

Eesti majutusettevõtetes peatus eelmisel aastal 3,8 miljonit turisti ehk ligikaudu viis protsenti enam kui tunamullu. Neist enam kui pool ehk 59 protsenti oli välisturiste, siseturiste oli vastavalt 41 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jätkuvalt tuli kõige rohkem ehk 36 protsenti välisturistidest Soomest. Samas oli Soomest tulnud külaliste arv aastaga neli protsenti vähenenud. 12 protsenti välisturistidest tuli Venemaalt ja Vene turistide arv kasvas viis protsenti.

Kolmas oli turistide arvu poolest meie kolmas naaberriik, Läti kaheksa protsendiga üldarvust, kusjuures Läti külaliste arv kasvas aastaga lausa 12 protsenti.

Seitse protsenti välisturistidest moodustasid sakslased, kelle külastuste arv kasvas 13 protsenti.

Tublisti ehk samuti 13 protsenti on kasvanud ka Aasia turistide arv, mis moodustas läinud aastal neli protsenti välisturistide koguarvust.

Positiivse arenguna oli oluline, et soomlaste ööbimised hakkasid läinud aasta teisel poolel kasvama.

"Tegelikuklt soomlaste külastuste arv langeski esimesel poolaastal. Teisest poolaastast on kõik näitajad ilusasti jälle üleval. Detsembri algul oli kümme päeva kerget kukkumist, aga seal olid erinevad objektiivsed põhjused. Tegelikult meil on ikkagi lootus, et soomlaste positiivne trend jätkub," kommenteeris ettevõtluse arendamise sihtasutuse turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli.

"Võime selgelt öelda, et parem turundustegevus ja mitmed suurüritused, näiteks Metallica kontsert Tartus ja Tallinna Loomelinnakus Fotografiska avamine on toonud Soome turisti Eestisse tagasi. Ja võib-olla ka natuke rohkem nooremapoolset turisti, kelle jaoks siin juba mainitud Fotografiska Tallinn on kindel koht, mida peab külastama," selgitas Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus.