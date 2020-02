Tuuleiilid ulatusid paljudes kohtades Põhja- ja Kesk-Euroopas 25 m/s, rannikul ja mägisemates kohtades ka üle 30 m/s. Meie saarte rannikul mõõdeti lõuna- ja edelatuule iile veidi üle 26 m/s,

Läänemere lained tõusid keskmiselt 4-6 m-ni, üksiklained ka veidi üle 10 meetri kõrgused. Ilm erilisi rahunemise märke ei näita, suure osa arginädalast oleme Põhja-Euroopat katva madalrõhuala mõju all.



Eestisse tormituule toonud aktiivne madalrõhkkond liigub eeloleval ööpäeval edasi põhja suunas ja jõuab homme päeval Skandinaavia põhjatipu kohale. Eesti jääb pöörise lõunaserva, kus sajuhood liiguvad merelt üle maa ida-kirde suunas ning edelatuul püsib hommikupoolikul puhanguline.

Pärastlõunal jääb pöörise kaugenedes sajuhooge harvemaks, tuul nõrgemaks ning õhumass Eesti kohal jaheneb mõnevõrra.

Edasi liigub pööris Barentsi merele ning selle kauges servas saabub kolmapäeval järgmine madalrõhulohk uue sajuga. Veidi külmenenud õhus sajab Ida-Eestis lisaks lörtsile ka lund, läänes on sadu üsna vesine.

Eeloleval ööl sajab Eestis mitmel pool vihma ja lörtsi. Tuul puhub edelast ja ulatub iiliti 12-17, rannikul öö hakul kuni 20 m/s. Sooja on 1-4 kraadini.

Hommikul on läänes üksikuid selgimisi, idas püsib ilm pilvisem. Mitmel pool on sajuhooge nii vihma kui sekka lörtsina. Edelatuul on üsna tugev ning õhutemperatuur on 1-4 kraadi vahel.

Päeval on nii selgimisi kui sajuhooge. Pärastlõunal sajuvõimalus väheneb ning edelatuul hakkab järk-järgult nõrgenema. Sooja on 2-5 kraadini.

Kolmapäeval ja neljapäeval oleme Barentsi merelt ulatuva madalrõhuala võrdlemisi tuulises lõunaservas: sageli sajab nii vihma kui lörtsi, idas ka lund. Öine õhutemperatuur on -1 ja 3 pluss kraadi vahel, päeval on sooja 2-4 kraadini.

Reede võib tulla lauges kõrgrõhuharjas selle nädala kõige rahulikum, üksikutes kohtades sajab veidi, samas on ka selget taevast piisavalt. Öösel on külma 1st 5 kraadini, vaid saarte rannikul on plussid, päeval on sooja 1-4 kraadini.

Laupäeva öö on rahulik ja suhteliselt karge, hommikul hakkab tuul järk-järgult tugevnema ning pärastlõunal jõuab saartele lörtsi- ja vihmasadu ning liigub õhtul edasi mandrile. Õhutemperatuur tõuseb plusspoolele.

Homne ilm on tänasest veidi leebem, sest nii sadu, tuult kui sooja on veidi vähem.