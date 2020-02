Kahte Meini tõugu kassi kasvatav naine ütleb, et need Eestis populaarsust koguvad suurt kasvu lemmikloomad on rahulikud ja sümpaatsed. Väljanägemiselt on nad oma looduses elavate kiskjatest sugulastega sarnasemad kui seda kassid tavaliselt.

Liisa Klemmer, kel enda pikkust vähem kuii meeter ja 60 sentimeetrit, näitab nelja-aastast Veyronit, tõelist volaskit, kellel on kasvu pisut üle meetri. Nii tema kui ka Fiona, kes pole veel aastanegi, on toredad kaaslased, kes jää temast sammugi maha ja tunnevad ennast hästi ka perenaise süles.

Omavahel kassid ei tülitse, aga natuke Veyron ikka võõrastas, kui Fiona koju toodi.

"MiIle poolest need kassid on toredad? Ma arvan, et igaühe jaoks on enda kassid ikka kõige toredamad, ei ole vahet, mis tõugu nad on. Aga nad on suured, nad on erilised, nad näevad väga huvitavad välja. Nad on väga rahulikud kassid, tegelikult enamuse päevast magavad ja söövad, ega nad väga tuuritajad ei ole," rääkis Klemmer.

Liisa jutu järgi söövad kassid palju ja toit peab olema kvaliteetne, nii et raha ikka kulub. Aga kui võõrad majas, siis olid kiisudki pisut elevil ja väga suurt söögiisu välja ei näidanud. Perenaine aga kirjeldas, kuidas Fionale kaisus magada meeldib.

"Veyron ei ole küll kunagi kaisus maganud, Kui, siis jalgade juures. Aga Fiona ronib küll täiesti teki alla ja tahab inimeste lähedust. Mõni on kaisik, mõni ei ole," lausus Klemmer.