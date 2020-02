Tartus ülelinnalise vastuvõtuga koolide esimestesse klassidesse väga suurt tungi ei ole

Lapsevanemad, kes tahavad oma järeltulijad sügisel just oma väljavalitud lemmikkooli saata, peavad praegu sellega juba aktiivselt tegelema.

Kui pealinnas on ülelinnalise vastuvõtuga koolide esimestesse klassidesse tung suur –- ühele kohale pürib kuni kümme õpilast, siis Tartus on olukord rahulikum. Ülikoolilinna munitsipaalkoolidest korraldavad ülelinnalisi vastuvõtte koos katsetega kaks kooli ja konkurss on ligikaudselt kolm õpilast ühele kohale. Tartust jätkab Jane Saluorg.