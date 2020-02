Sanoma ostab Alma Medialt 15 ajalehte, sealhulgas päevalehe Aamulehti

Lisaks mainitud kahele suuremale ajalehele saab Sanoma kontsern veel 13 väiksema kohaliku ajalehe omanikuks. Sellisteks ajalehtedeks on Janakkalan Sanomat, Jämsän Seutu, Kankaanpään Seutu, KMV-lehti, Merikarvia-lehti, Nokian Uutiset, Rannikkoseutu, Suur-Keuruu, Sydän-Satakunta, Tyrvään Sanomat, Valkeakosken Sanomat, Vekkari ja Jokilaakso, vahendas Yle.

Tehing nõuab veel Soome konkurentsiameti heakskiitu. Eelduste kohaselt peaks müük saama tehtud käesoleva aasta jooksul.

Täpsemalt ostab Sanoma ettevõtte Alma Media Kustannus, mille osana nimetatud ajalehed samuti omanikku vahetavad. Samuti on müügitehingu osaks trükiteenuseid pakkuva ettevõtte Alma Manu müük.

Tehingu suuruseks on 115 miljonit eurot. Omanikku vahetavates ajalehtedes ja ettevõtetes töötab kokku 365 inimest.

Sanoma kontserni pressiteate kohaselt jätkavad ajalehtede toimetused ja kaubamärgid iseseisvatena oma peatoimetajate juhtimisel.

Alma Media Kustannus Oy ajalehtedel oli möödunud aasta lõpu seisuga kokku 190 000 tellijat. Umbes 14 protsenti neist olid ainult digitellijad. Sanoma kontserni peamisel ajalehel Helsingin Sanomat oli digitellijate osakaal 27 protsenti.

Alma Media teatas omakorda oma pressiteates, et keskendub pärast tehingu teostumist digitaalsete teenuste pakkumisele, nende arendamisele ja nende abil välismaale laienemisele.

Tehingu kõige olulisemaks asjaoluks on see, et Soome kaks suuremat päevalehte - Helsingin Sanomat ja Aamulehti - kuuluvad nüüdsest ühele omanikule. Riigi suuruselt kolmas päevaleht Turun Sanomat kuulub meediakontsernile TS-Yhtymä.