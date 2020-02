13. veebr. V. V. koosolek kl. 10–11. [Sõjaminister Nikolai] Reek informeerib Venemaa tellimiste asjus. Lahkuminekud: 1) aeropl. hind (210.000 pro 200.000), 2) ühine leping kõigi artiklite peale ja 3) tellimise täitmise tähtajad kuni juunini. Otsustati soovitada kiiresti leping sõlmida.

Reek seletab veel, et segakommisjon on teadmiseks võtnud kindral Traksmaa seletuse, et lubame ja soovitame ehitada baasides. [Majandusminister Leo] Sepp tähendab, et Vene kaub. esindaja on ka seletanud, et nad mõtlevad ehitada baasides.

V. V. II koosolek kl. 17–21.30 (tulin ära kell 19.30). Balti meri on külmunud, nii et ainult jäälõhkuja saab liikuda. Otsustataksegi "Suur Tõll" rohkem käiku lasta, aga enne 1) kindlustada ja 2) muretseda kindlustus, et sakslased seda laeva viimati kinni ei peaks.

Toonil [Karl Soonpää abikaasa Antonie – toim.] daamid kl. 5 teel: pr-d Raamot, Orasmaa, Köster, Talts, Tupits, Sternbeck, Raid, Käärik, Merits, Randma, Tarmet, Penno , Virma, Ratt, Paaver, Keskküla, Ruus, Nerep, Mitt, Vester, Zimmermann.

Mängisime bridge'i kuni kl. 2 (+ 62 X 5).