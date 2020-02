Karl Soonpää päevik 14. veebruaril 1940. aastal

14. veebr. Zimmermanni pool kohvil Köster, Penno, Sikkar, Raamot, Leps ja mina. Jutt ka poliitikast. Kõik on nõus koostööks valitsusega, arvesse võttes raskeid aegu (Köster, Leps). Ainult Isamaaliidu sulgemine oleks eeltingimuseks. Huvitav, kuidas meeleolud on paendunud sinna, mida soovitasin Zimmermanni pool ühel koosviibimisel, kus minule kurjalt vastu vaieldi. Näha, et aru saadakse nüüd olude sundivusest.

Zimmer. ütleb, et Tonkmanni kaudu olevat Jürima lasknud teha Z. ettepaneku koostööks. Kõrvalnoot – Uluots kui kõhkleja peaks lahkuma ja juhiks nähtavasti Jürima.

Arvan, et see võiks olla reaalne, kuna ka Roosiorg arvas, et rahvarindes intriig Uluotsa vastu ja just nende poolt, kes Eenpalu kukutasid. R. arvas, et ka Kadriorg Uluotsa vastu. Samast juttu ajanud ka Pukk Pennole. (Pukk on Kadriorule ligidal!) Kuid Pukk pole ka Jürimal öelnud olevat Kadrioru täit poolehoidu.