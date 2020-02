15. veebr. Eelarvevaielused Riigivolikogus. M. Martinson võtab esimesena sõna ja arvustab valusalt põllumajanduspoliitikat. Raskenev olukord, põll. seltside hävitamine, fondide hulk, vale suund (põhiparanduste peale liiga suur kulu) j.n.e. Tungib ka Põllutöökojale kallale. On tunda Hünersoni küüsi.

Tupits vastates suunab ka osa lööki üle M. pea Hünersoni pihta (maha magatud odava jõusööda import). M. kõne tuli kõigile ootamata ja oli nii terav sisult, et järgmine kõneleja Penno tunnistas, et temagi mõnes osas selle arvustusega nõus ei ole. Köster kõneleb kahvatult.

Näib, et endistest põllumeestekogudest on välja kasvanud: 1) Hünersoni vool (Martinson, Sõrra, Soots j.n.e. – puht põllumehed), 2) kodanlusega koaleeruv Jürima-Uluotsa vool, 3) Eenpalu autokraatia. 2. osas on näha ka muhenemist ja pragunemist. Kuna aga need ringkonnad praegu riigielu kandjad, on äärmiselt tähtis, kuidas siin olukorrad lahenevad.